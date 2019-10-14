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14.10.2019
Интерфакс-АВН

Минобороны расширяет возможности автоматизированной системы ресурсного обеспечения "Алушта" - Шойгу

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Функциональные возможности автоматизированной системы ресурсного обеспечения "Алушта", которая работает в российском военном ведомстве с 2012 года и содержит данные о семистах тысячах российских военнослужащих, будут расширены, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Система непрерывно совершенствуется. Ежегодно растёт число решаемых ею информационно-расчётных задач. В настоящее время выполняется более четырёхсот. Сегодня рассмотрим предложения по расширению функциональных возможностей системы "Алушта"", - сказал Шойгу в пятницу на заседании коллегии министерства обороны РФ.

Он сообщил, что внедрённая в 2012 году в военном ведомстве автоматизированная система ресурсного обеспечения на основе программных изделий "Алушта" охватывает сегодня "840 объектов, свыше трёх с половиной тысяч рабочих мест для автоматизации деятельности должностных лиц и содержит базу данных более чем о семистах тысячах военнослужащих".

С помощью системы ведётся централизованный автоматизированный расчёт денежного довольствия, который позволяет предотвращать нарушения при его начислении и обобщать информацию при планировании и расходовании бюджетных средств на эти цели.

"С прошлого года все назначения и перемещения военнослужащих, их увольнение со службы обеспечиваются с помощью электронных приказов с последующей автоматической разноской информации по базе данных. Это даёт возможность сократить время формирования приказов и выписок из них в три раза", - отметил Шойгу.

Также автоматизированы процессы оформления документов на предоставление жилья военнослужащим в собственность, выдачи жилищных субсидий и государственных жилищных сертификатов.

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
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