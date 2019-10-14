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14.10.2019
WarSpot

Китайцы разрабатывают "боевое НЛО"

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Источник изображения: warspot.ru

Популярная в середине прошлого века концепция "летающий тарелки" нашла продолжение в Китае. Вчера, 10 октября, портал thedrive.com сообщил о том, что Государственная корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC) презентовала свое видение "боевого НЛО".

Полноразмерный макет летательного аппарата, классифицируемого как боевой вертолёт, презентовали под названием "Супервеликая белая акула". По словам разработчиков, такая конструкция обеспечит высокую скорость полёта с возможностью вертикального взлёта.

Схематическое изображение "Супервеликой белой акулы"

Источник изображения: twitter.com/alert5

Летательный аппарат имеет круглую форму диаметром 7,6 м, его масса составляет 3,5 т (полная взлётная — 6 т). По замыслу проектировщиков, "боевое НЛО" сможет подниматься на высоту до 6 км и развивать скорость 650 км/ч. О вооружении вертолёта необычной компоновки пока умалчивается, но в описании "Супер великой белой акулы" в качестве "конкурентов" упоминаются такие модели, как AH-64 Apache и Ка-52.

Макет летательного аппарата "Супервеликая белая акула"

Источник изображения: twitter.com/alert5

Разработки "летающих тарелок" ведутся с середины ХХ века, но ни одна из них не продвинулась дальше опытного прототипа.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
AH-64
Ка-52
Компании
AVIC
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