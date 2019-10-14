"Вихри" и "Грозы" спецназа

В конце 80-х годов на вооружение советских подразделений специального назначения были приняты снайперская винтовка ВСС "Винторез" и автомат АС "Вал" под дозвуковой патрон 9х39 мм. Эти модели надолго стали верными и тихими спутниками бойцов антитеррора при проведении специальных операций. Вместе с тем крупный калибр в 9 мм с высоким останавливающим и пробивным действием интересовал и борцов с криминалом.

Рождённый "Валом" и ставший "Вихрем"

Помимо возможности беспламенной и бесшумной стрельбы из оружия с глушителем, патрон СП6 мог на дистанции 100 м пробить стальной лист Ст.3 толщиной в 6 мм. Таким образом, убрав глушитель с автомата "Вал", можно было получить мощное и малогабаритное оружие специального назначения с возможностью скрытого ношения. Именно так в климовском ЦНИИТОЧМАШ поступил конструктор А.Д. Борисов в 1989 году: он снял с автомата АС глушитель, а на среднюю часть ствола установил муфту для закрытия отверстий в стволе. Макет автомата со стойкой мушки, установленной на дульную часть ствола, показал обнадёживающие результаты. Работы над прототипом оружия решили продолжить.

Автомат СР3 с патронами СП6 Источник изображения: roe.ru

К 1991 году автомат претерпел кардинальные изменения по сравнению с макетом. Был создан новый и перспективный образец оружия, получивший индекс РГ051. Вместо выступающей рукоятки перезаряжания новый механизм перезаряжания разместился в передней части оружия над стволом в виде ползуна с двумя упорами с крупной насечкой по обе стороны ствольной коробки. Автомат имел новое более удобное цевьё, диоптрийный нерегулируемый целик и регулируемую мушку с кольцевым предохранителем. Приклад стал лёгким и компактным, складывающимся сверху автомата, как у опытного автомата АО-46. Можно заметить, что как общая концепция, так и отдельные конструктивные решения навеяны самым успешным на тот момент оружием антитеррора — немецким пистолетом-пулемётом Heckler & Koch MP5.

Сотрудники управления "А" ФСБ с автоматами СР3, оснащёнными глушителями ГЗВ-СР3 Источник изображения: regnum.ru

С 1993 по 1996 год доработка автомата велась в интересах ФСБ России в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) "Вихрь". После опытной эксплуатации в подразделениях специального назначения и успешного завершения государственных испытаний автомат СР3 был принят на снабжение подразделений ФСБ. Основные изменения по сравнению с предшественником заключались в открытых прицельных приспособлениях, двустороннем предохранителе на уровне большого пальца стрелка, специальной муфте на дульной части ствола и новой затворной раме с выемкой вместо выступа. Полный боекомплект СР3 составил 80 патронов (два магазина по десять патронов и три по двадцать). В дальнейшем Центр специальной техники ФСБ разработал к автомату съёмный глушитель ГЗВ-СР3. Со временем разработчик передал производство СР3 на Тульский оружейный завод, который уже занимался серийным выпуском ближайших "сородичей" — винтовок ВСС и автоматов АС.

Автомат СР3 выпуска Тульского оружейного завода Источник изображения: npovk.ru

Вот что об автомате "Вихрь" на страницах журнала "Оружие" писал майор "Ветер", один из инструкторов ЦСН ФСБ:

"Автомат, посылающий в цель за две секунды полкило железа крупнокалиберных бронебойных пуль, — на планете один. При удержании за цевьё, ствол полностью в руке стрелка — великолепная управляемость. Скорострельность "Вихря" вызывает истерику у не умеющих стрелять короткими или длинными очередями. Полная непригодность для "внешнего тюнинга" сделала самое смертоносное оружие самым забытым. Количество задержек на 800 выстрелов за день без чистки — одна. Бесшумность "Вихря", скорострельность, управляемость, габариты, эргономика — в этом он превосходит всех. Доставайте "Вихрь" из оружейки — он этого достоин".

Тульские конкуренты

Успех калибра 9х39 мм среди "спецов" не оставил равнодушным и других оружейных разработчиков. В разработке стрелкового оружия традиционно сильны позиции у тульских оружейников. Именно они в начале 90-х годов предложили силовым структурам сразу несколько вариантов решений специального вооружения под патрон 9х39 мм. Это ОЦ-12 "Тисс" и ОЦ-14 "Гроза", которые представляют собой переделку автомата АКС74У для стрельбы патронами СП6.

Стрелково-гранатомётный комплекс "Гроза" так и остался единственным в своём роде конструктором для бойца спецназа, из которого он по своему усмотрению мог собрать три варианта автомата: штурмовой, малогабаритный и специальный. С присоединённым подствольным гранатомётом ОЦ-14 и вовсе превращался в мощное штурмовое оружие. Благодаря компоновке "булл-пап" малогабаритный вариант имеет всего 500 мм в длину, что меньше других конкурентов даже со сложенным прикладом. Таких наборов выпустили не менее полутысячи. В 90-е годы из-за нехватки специального оружия "Грозы" успешно использовались в МВД омоновцами и собровцами при проведении спецопераций по обезвреживанию различных бандформирований.

ОЦ-14-4А: конструктор для спецназа Источник изображения: vk.com/lazarevtactical

Наиболее успешным стал малогабаритный автомат образца 1991 года под индексом 9А-91, принципиально мало чем отличающийся от своего конкурента СР3. Уже к 1994 году он получил боковую планку для установки прицелов и возможность использования глушителя. Относительно небольшая стоимость, универсальность образца и высокие характеристики позволили принять эту модель на вооружение внутренних войск, МВД и Министерства юстиции. В довесок туляки, но уже с патронного завода, предложили более дешёвую альтернативу климовским патронам СП5/СП6. По заверению разработчика, на дистанции 100 м патрон ПАБ-9 мог пробивать 8-мм стальную пластину, что на треть выше показателя СП6.

Автомат 9А-91 в сравнении с автоматом АС Источник изображения: k-a-r-d-e-n.livejournal.com

Повторная модернизация "Вала"

Всё это время автомат СР3 вполне успешно эксплуатировался в различных подразделениях, но с течением времени потребовал модернизации. На этот раз за усовершенствование автомата взялся П.И. Сердюков, конструктор пистолета "Гюрза". Он решил действовать почти с чистого листа, взяв за основу нового автомата не СР3, а классический АС. Было решено не укорачивать имеющуюся конструкцию бесшумного автомата, а разделить её на элементы. Универсальный стрелковый комплекс СР3М, разработанный по техническому заданию ОКР "Внесение" в 2000-2003 годах, был принят на вооружение ФСБ в 2004 году, а позднее появился и в других силовых структурах.

Чертёж автомата СР3М Источник изображения: gunanimation.ucoz.com

Автомат СР3М получил съёмный глушитель, а в комплекте с оптическим прицелом и патроном СП5 стал полным аналогом бесшумного "Вала". Без глушителя автомат превращался во всё тот же малогабаритный СР3. Вернулся трубчатый приклад, складывающийся в сторону. Автоматика системы также осталось неизменной. Цевьё получило дополнительную складывающуюся рукоятку для удержания оружия при скоростной стрельбе. Целик — перекидной двухпозиционный для стрельбы на дальностях 100 и 200 м. На боковой поверхности ствольной коробки имеются пять выступов типа "ласточкин хвост" для крепления оптических прицелов. В комплект СР3М входит оптический прицел ПСО-1М2-1, позволяющий увеличить прицельную дальность стрельбы до 400 м.

Дополнительно разработан металлический магазин повышенной вместимости на 30 патронов. Из-за изменений работы автоматики магазин на 20 патронов получил более мощную пружину и новый индекс РГ079. В комплект автомата всё так же входят два стандартных магазина, но уже на 20 патронов, и три — повышенной ёмкости на 30 патронов. Таким образом, боекомплект штурмовика вырос до 130 патронов. Со временем пополнился и арсенал боеприпасов для оружия: появились более технологичные патроны 7Н9 и 7Н12, по своим характеристикам превосходящие СП5 и СП6 в среднем на 10%.

Комплектация автомата СР3М Источник изображения: k-a-r-d-e-n.livejournal.com

Автомат СР3МП, доработанный в 2008-2010 годах с целью повышения тактических возможностей, получил дополнительные приспособления, имеющие планки "Пикатинни": переднее — на цевьё для установки фонаря или лазерного целеуказателя; боковое — в виде кронштейна на креплении "ласточкин хвост" для установки оптических дневных, ночных или коллиматорных прицелов; переходное устройство снизу рукоятки. Последний вариант удивил многих: для чего? Оказывается, приклад автомата можно отсоединить и, перевернув, установить на переходное устройство. Сделано это для возможности стрельбы в противопульном шлеме с опущенным забралом. С 2012 года ФГУП "ЦНИИТОЧМАШ" ведёт серийное производство автомата СР3МП.

Конструктор Пётр Сердюков демонстрирует СР3МП Источник изображения: warweapons.ru

Девятимиллиметровые автоматы сегодня активно и успешно используются в специальных операциях как на территории России, так и за рубежом. За тридцать лет разработано множество образцов оружия под "девятку", многие из которых приняты на вооружение различных силовых ведомств. Старая разработка специального патрона калибра 9х39 мм спустя годы себя полностью оправдала, а сам боеприпас 9х39 занял достойное место среди советских автоматных "грандов" наряду с 5,45х59 и 7.62х39.

Характеристики автоматов под патрон 9×39 Наименование АМ АММ СР3МП 9А-91 ОЦ-14-4А Индекс СР3 СР3М СР3МП 9А-91 ОЦ-14-4А Шифр ОКР Вихрь Внесение Возвышение н/д Гроза Штатный патрон СП6 СП6 7Н12 ПАБ-9 ПАБ-9 Масса без глушителя с пустым магазином, кг 2,1 2,38 2,57 2,0 2,74 Масса с глушителем, кг 2,75 * 3,04 3,23 н/д 3,60 Длина с откинутым/сложенным прикладом, мм 640/396 675/410 675/410 594/373 500 Длина с откинутым/сложенным прикладом с глушителем, мм 912/665* 970/700 970/700 н/д 720 Ширина с откинутым/сложенным прикладом, мм 45 64/90 н/д 44 н/д Высота, мм 160/218 215/270 215/270 190 н/д Ёмкость магазина, патронов 10/20 20/30 20/30 20 20 Длина ствола, мм 156 156 н/д н/д 240 Прицельная дальность, м 200 200 200 200 200 Начальная скорость пули, м/с 295 295 н/д 270 300

* – указаны данные с глушителем ГЗВ-СР3

Источники:

9-мм пистолет малогабаритный автомат. Инструкция по эксплуатации СР3.000 ИЭ 9-мм пистолет модернизированный малогабаритный автомат. Руководство по эксплуатации СР3М.000 РЭ Малогабаритный автомат 9А-91. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 9А-91.00.000 ТО 9,0 мм / 40 мм стрелково-гранатометный комплекс. Паспорт ОЦ-14-4 ПС СКМ ГУБОП МВД РФ. Памятка по обращению с 9-мм малогабаритным автоматом ОЦ-12

Руслан Гук