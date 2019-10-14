Две ракеты в борт: иранский танкер подбили в Красном море
Иран сообщил о ракетном обстреле своего танкера в Красном море
Два взрыва прогремели на иранском нефтяном танкере в Красном море. По данным Тегерана, они могли быть вызваны ракетными ударами. Никто из членов экипажа не пострадал, но из поврежденных отсеков в море начала вытекать нефть. Иранские СМИ утверждают, что атаку можно расценивать как теракт.
Два взрыва серьезно повредили иранский нефтяной танкер в Красном море, из поврежденных отсеков вытекает нефть. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на Национальную иранскую танкерную компанию (NITC).
Удар по иранскому танкеру неизвестной на данный момент стороной стал очередным эпизодом в "танкерном кризисе".
В начале лета арабские СМИ сообщили о торпедной атаке, которой подверглись два нефтяных танкера в Оманском заливе. Факт нападения подтвердил представитель береговой охраны султаната Оман.
Впоследствии телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник сообщил, что танкер Front Altair "полностью затонул" из-за попадания торпеды. Однако представитель норвежской компании-судовладельца опроверг эти сведения -
Рост напряжения вокруг Персидского залива и нефтяных поставок может быть напрямую связан с тем, что в начале мая власти Ирана заявили о частичном прекращении со своей стороны соблюдения условий ядерной сделки. Решение было принято иранскими властями после того, как Вашингтон перешел к жесткому давлению, в том числе путем демонстрации военной силы в регионе.
В Тегеране решили не соблюдать ограничения, которые касаются хранения запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Кроме того, Исламская республика приостановила на два месяца продажу "ядерных" ресурсов.
Иран уточняет, что готов вернуться к выполнению своих обязанностей в рамках ядерной сделки в случае обеспечения своих интересов.
Пока ситуация не стабилизируется. В июле власти Ирана задержали британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе за "нарушение международных правил", которое якобы произошло в связи со столкновением между ним и иранским рыболовецким судном. Впоследствии посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад заявил, что Тегеран готов к любому развитию событий.
По его словам, иранская сторона настаивает на своей правоте, но готова к "различным сценариям". Он подчеркнул, что в настоящее время власти Британии просто обязаны сдерживать силы, которые хотят разжечь конфликт между странами из-за танкера.
В середине июля произошел другой инцидент - власти Гибралтара заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций Евросоюза против Сирии. В ходе следственных действий полиция задержала капитана танкера и еще нескольких членов экипажа.
Власти США выразили намерение арестовать танкер, однако официальный Гибралтар дважды объявил, что не может больше задерживать судно по запросу Вашингтона из-за разницы между американским и европейским санкционными режимами против Ирана.
Санкции введены в отношении граждан Ирана, ОАЭ, Индии и Ливана, связанных с транспортным и энергетическим сектором компаний, в том числе индийских Vaniya Ship Management Private Limited и Bushra Ship Management Private Limited, компании из ОАЭ Fourteen star Ship Management LLC.
При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что его страна не заинтересована в ближневосточной нефти. Однако, подчеркнул американский лидер, США будут оказывать поддержку своим союзникам в регионе. Это заявление он сделал после атаки беспилотников на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов мира в Саудовской Аравии. Госсекретарь Майк Помпео незамедлительно возложил ответственность за атаку на иранские власти.
В свою очередь в МИД Ирана заявили, что Исламская республика не стремится развязывать войну. "Иран в своей современной истории никогда не был и не будет инициатором военных конфликтов. Однако при защите своего суверенитета без сомнений даст быстрый и сокрушительный ответ на любую внешнюю агрессию", - подчеркнул замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Иван Апулеев
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