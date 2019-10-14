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14.10.2019
Известия.ru

Путин заявил о разработке РСМД в ответ на действия США

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Российская Федерация начнет разработку ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия Соединенных Штатов. Об этом в пятницу, 11 октября, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.

"Мы сейчас, конечно, будем над этим работать, раз они (РСМД ) у американцев появились", — цитирует главу государства "Интерфакс".

Ранее в пятницу Путин отметил, что неопределенность вокруг перспектив продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) подталкивает разворачивающуюся в мире гонку вооружений. По его словам, власти США до сих пор не приняли решение о продлении документа.

7 октября посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон сесть за стол переговоров по ракетам средней и меньшей дальности.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года.

В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США, а уже 19 августа Вашингтон провел на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
СНВ-3
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