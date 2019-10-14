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14.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Нигерия заинтересовалась покупкой Су-57

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Многофункциональный истребитель Су-57
Многофункциональный истребитель Су-57 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Сергеев

Нигерия обсуждает с Россией возможность покупки истребителей Су-57, а также заинтересована в вертолетах, танках и оборудовании для разведки, заявил посол Нигерии в России Стив Дэвис Угба.

"Вы упомянули также истребители Су-57, по ним переговоры тоже идут. Но санкции против России не помогают этому делу, как вы можете представить. Россия – надежный партнер, которая всегда выполняет свои обязательства", – передает РИА "Новости" заявил Посол Нигерии.

По его словам, в военной сфере есть ряд технологий и военной техники, в которой заинтересована Нигерия и которые может предложить Россия.

"Мы заинтересованы в покупке самолетов, вертолетов, танков, в военно-морской технике, в оборудовании для разведки для борьбы с терроризмом на нашей территории. Мы уверены, что с помощью России у нас получится разгромить группировку "Боко Харам", учитывая опыт России в борьбе с ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в России) в Сирии. Подобного уровня военно-технического сотрудничества с Россией мы ожидаем", – ответил Угба на вопрос в какой именно российской военной технике заинтересована Абуджа.

Он уточнил, что Россия уже поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М по контракту на закупку 12 машин, при этом Абуджа ожидает поставки еще шести вертолетов.

Посол добавил также, что Нигерия в случае необходимости рассмотрит вопрос о приглашении российских военных специалистов в страну для обучения вооруженных сил.

"Мы заинтересованы в том, чтобы такая страна, как Россия, помогла нам в обучении и тренировке наших военнослужащих. Это может быть или в Нигерии, или в России. На самом деле, нигерийские военные приезжают в Россию на обучение. Если будет необходимо, и в зависимости от достигнутых договоренностей, мы можем пригласить российских военных специалистов в Нигерию, чтобы они там занимались обучением наших военных", – сказал Угба.

При этом он подчеркнул, что Нигерия намерена "сама решать свои проблемы, хотя нам и понадобится знания и компетенция России в том, чтобы обучить наши силы специального назначения".

"Хотя речь ведь идет не только о России: США, Франция также занимаются обучением наших военных", – подчеркнул он.

Посол отметил, что Нигерия рассчитывает, что "Россия будет не только поставлять нам военную технику, но и обучать наших специалистов".

Ростом влияния России в Африке обеспокоены в Пентагоне. Как писали американские СМИ, это создает препятствия для Соединенных Штатов в проведении военных операций и представляет угрозу интересам нацбезопасности США.

Напомним, в августе начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер в интервью The Sunday Times заявил, что Россия пытается "сориентировать" ряд стран Африки в свою сферу влияния.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Великобритания
Нигерия
Россия
Сирия
США
Франция
Продукция
Ми-35
Ми-35М
ПАК ФА
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