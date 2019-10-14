Плохая наследственность - турецкие "Леопарды" горят, как свечки

Турция применяет в военной операции, которая началась в Сирии против курдов, танки Leopard 2A4 и М60А3.

Внимание на это обратила "Российская газета", назвавшая эти машины устаревшими.

Как пишет издание, данные танки не раз применялись в боях на территории соседнего государства, и, как правило, неудачно.

Leopard германского производства, к примеру, несли достаточно ощутимые потери от применения противотанковых управляемых ракет. Боевые машины получали фатальные повреждения, которые в основном заканчивались взрывом и полным уничтожением.

Аналогично дела обстоят и с американскими M60А3. Используемые в бою танки такого типа не оборудованы дополнительной защитой и весьма уязвимы даже для старых реактивных гранат РПГ.