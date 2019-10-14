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14.10.2019
Военно-промышленный курьер

Боевой робот "Маркер" совершит первый показательный выезд в Магнитогорске

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новый российский боевой робот "Маркер", который считается конструктором для отработки боевых действий будущего, впервые совершит показательный выезд в Магнитогорске 15-17 октября, сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"В Магнитогорске состоится первый показательный выезд с автоматической прокладкой маршрута и автономным управлением движением в условиях городской застройки и на пересеченной местности", - цитирует ТАСС пресс-службу ФПИ.

За передвижениями робота будет наблюдать рабочая группа научно-технического совета Военно-промышленной комиссии.

"В ходе первого этапа проекта созданы две гусеничные платформы для отработки технологий наземной робототехники, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска множества беспилотников. Каждый беспилотник может выполнять задачи как в составе группы, так и индивидуально", - уточнили в фонде.

На гусеничной платформе робота установлен модуль, который имеет шесть независимых осей вращения. На него можно установить два вида оружия или приборов, которые могут применяться независимо друг от друга.

"Скорость поворота элементов полезной нагрузки составляет сотни угловых градусов в секунду, что дает возможность существенно повысить характеристики скорости и точности", - отметили в фонде.

При этом "Маркер" получает полную осведомленность об окружающем пространстве на расстоянии более 100 м. Это дает возможность оператору своевременно вносить изменения в действия робота.

Робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника" (разработчик антропоморфного робота "Федор"). Предполагается, что этот боевой робот станет основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. "Маркер" позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.

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