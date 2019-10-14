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14.10.2019
Военно-промышленный курьер

Лекарства против "Искандеров" у Японии нет - молчаливый ответ министра обороны

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министр обороны Японии Таро Коно в ходе парламентских слушаний уклонился от ответа на вопрос о том, способны ли ракеты-перехватчики SM-3 и системы Patriot PAC-3 ("Пэтриот ПАК-3"), входящие в систему ПРО страны, сбить российские ракеты класса "Искандер".

Такой вопрос задал бывший глава японского внешнеполитического ведомства Сэйдзи Маэхара.

"Разглашение технических особенностей систем ПРО нашей страны навредит их оборонительной способности, поэтому я уклонюсь от ответа на этот вопрос", – передает ТАСС слова Коно, до недавнего времени занимавшего пост главы МИД страны.

На это Маэхара заявил, что "сам ответит на вопрос", смогут ли ракеты SM-3 сбить российские "Искандеры". "Нет, SM-3 с ними не справятся", – подчеркнул Маэхара, который является членом оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии.

Он добавил, что существенной разницы в этом аспекте между системами Aegis и Aegis Ashore, размещение которых планируется на территории Японии, нет, поскольку обе системы используют ракеты типа SM-3.

Повышение внимание к американским ЗРК "Пэтриот" (Patriot) возникло на фоне провала этих систем в Саудовской Аравии, когда после атаки дронов в стране была потеряна половины нефтедобычи. Два года назад правительство Японии утвердило решение о покупке у Соединенных Штатов двух наземных комплексов ПРО Aegis Ashore с новейшими радарами и их размещении на национальной территории в целях защиты от баллистических ракет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Япония
Продукция
Patriot ЗРК
sm-3
Иджис
Искандер
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