Слышали звон: как появились слухи о проблемах российских ракет в Сирии

Известное американское издание The National Interest 9 октября опубликовала статью Майкла Пека Russia's Missiles Can't Take the Heat (Seriously) - "Российские ракеты не выдерживают жары (серьезно)". В ней автор, ссылаясь на интервью Генерального директора АО "КТРВ" Бориса Обносова российской газете "Коммерсантъ", заявил, что "российские ракеты в Сирии столкнулись с оперативными трудностями. Почему? Да потому, что значительную часть Сирии занимает пустыня, а конструировать оружие специально для этой климатической зоны России раньше не доводилось"

Видимо, у иностранного корреспондента были трудности с переводом статьи, поэтому он продолжил материал, вырывая слова из продолжительной речи Бориса Обносова: "Мы сделали не самое дешевое оружие по сравнению со свободнопадающими бомбами. Нам говорили, что гравитационная бомба достаточно эффективна благодаря новому методу целенаведения. И пришлось спорить! Таблицы, координаты - это все хорошо. Можно правильно составить аэродинамические таблицы, но при сильном ветре такую бомбу может снести на несколько сот метров, потому что у нее нет системы корректирования".

Как это увязывается с климатом в Сирии? Загадка. Однако автор предложил отгадку, сославшись на слова Обносова: "У нас полигонов с такими климатическими условиями нет: жара, от земли поднимается сильнейшее марево, ветра, песчаные бури. Поэтому не было до Сирии возможности испытать изделия, например, с лазерной головкой самонаведения в таких условиях"

На самом деле Борис Обносов сообщил собравшимся на брифинг СМИ: "В Сирии был получен огромный опыт, потому что никакой полигон и никакое моделирование не даст полной картины, тем более для нового ТВД. Практика всегда сильнее теории. Полученные уроки поняли, недостатки поправлены". И все!

Разговор про корректируемые авиабомбы (КАБ) частично коснулся Сирии, так как испытываемые КАБы действительно пришлось подрегулировать по точности наведения, и они оказались точнее свободнопадающих бомб, которые наводились на цель с помощью СВП-24 (авиационный прицельно-навигационный комплекс). Как известно, специализированная вычислительная система (СВП) - постоянно отслеживает координаты самолета и стационарной цели, измеряет параметры атмосферы за бортом самолета (давление, влажность, скорость ветра), скорость самолета и его курс, высоту полета - проводя вычисления времени сброса свободнопадающей бомбы. "Точку сброса" она сообщает пилоту через специальный дисплей. Пилоту остается только нажать кнопку сброса и отправить бомбу точно в цель с круговым вероятным отклонением (КВО) от точки цели, равным 3-5 метрам. При этом у аналогичной по калибру КАБ отклонение от точки цели составит меньше 1 метра. Вот про это и говорил Борис Обносов собравшимся журналистам. КАБы нужны для решения снайперских задач при сильном противодействии систем ПВО вероятного противника.

Как раз на этом он заострил внимание - на дальности новых КАБ, сообщив, что "имеется значительный прогресс в дальности применения КАБ. Если раньше с трудом достигалась дальность 20 км, то теперь КАБ-1500 имеет дальность 50 км, КАБ-500 - 40 км. То есть такая дальность позволяет использовать эти авиационные средства поражения без захода носителя в зону действия ПВО".

Теперь про Сирию, жару и российские полигоны.

Борис Обносов, говоря о климате в Сирии, о пустынной ее части, подчеркнул уникальность сочетания природных факторов, которых действительно нет на российских полигонах. На наших полигонах есть разные экстремальные погодные условия, но это абсолютно не значит, что наши ракеты, бомбы и КАБы "боятся жары". Дело в том, что такого рода боеприпасы испытывают на резкий перепад температур от +60 до -60 градусов. Потому что самолет с такими боеприпасами на высоте 6 км (с такой минимальной высоты российские ВКС проводили бомбометание в Сирии) находится в зоне отрицательных температур, а бомбы сбрасывает в зону экстремально высоких температур. При этом боеприпас при контакте с целью должен ее уничтожить, и действительно - уничтожает. Видео с демонстрацией применения авиационных боеприпасов из Сирии не раз демонстрировало всему миру наше Министерство обороны.

Продолжаю - про ветер, снос ветра. Когда производится бомбометание свободнопадающими бомбами - ветер является одним из факторов, который влияет на отклонение бомбы от цели. Этот фактор известен достаточно давно. Еще во времена Второй мировой войны были разработаны специальные расчетные таблицы, определяющие "углы для сбрасывания медленно падающих тел с учетом скорости ветра". Штурман, пользуясь навигационной линейкой (НЛ) и данными таблиц о скорости ветра на высоте полета бомбардировщика, определял пеленг по известному курсу и курсовому углу, рассчитывал угол ветра по направлению ветра и путевому углу и т. д. В итоге определялись координаты самолета и цели и выбиралась точка сброса авиабомб.

Сейчас НЛ заменили на комплекс СВП-24, который упростил работу штурмана и позволил обычным авиабомбам стать высокоточным оружием. Так же упростилась работа и с КАБами. В настоящее время СВП-24 имеет модификации, позволяющие устанавливать его на самолеты Су-24, Ту-22М3, Су-33 и Су-25СМ.

Подводя итог этой краткой статьи, хочется сказать всем зарубежным авторам, пишущим про российское оружие, следующее. Во-первых, лучше всего получать информацию из первых уст, во время брифингов, конференций, которые проходят в дни военно-технических выставок в России и за рубежом. Можно договориться с пресс-службой оборонного предприятия об интервью со специалистом. Во-вторых, желательно ознакомиться с ТТХ наших военных изделий, где, как правило указываются климатические ограничения их эксплуатации. В-третьих, надо знать, что предел "эксплуатационной прочности" наших военных изделий имеет более широкий диапазон возможностей эксплуатации. Характерный пример - автомат Калашникова. В-четвертых, когда руководитель концерна или оборонного предприятия говорит о трудностях, то, как правило, это не "катастрофическое событие" (все пропало!) Это простая констатация факта - "трудности были, но мы их все решили". Если же военное изделие ведет себя непредсказуемо и не надежно, то наше Министерство обороны не принимает его на вооружение. К слову, программы испытаний нашего вооружения и военной техники самые жесткие в мире.

Так что наши ракеты и бомбы ничего не боятся, скорее боятся их - и это уже признанный факт.

Алексей Леонков (военный эксперт журнала "Арсенал Отечества")