Войти
14.10.2019
Российская газета

Навигатор Судного дня показали на фото

224
0
0
Источник изображения: rg.ru

В США вышла Книга Мартина Миллера, посвященная одному из потрясающих технологических прорывов холодной войны, системе наведения баллистических ракет AIRS.

В 70-х годах Советский Союз значительно повысил точность своих МБР и оснастил их разделяющимися головными частями. Так, тяжелая ракета Р-36 ("Сатана" по классификации НАТО) несла 10 термоядерных блоков индивидуального наведения и 40 ложных целей. В Пентагоне заговорили о возможности СССР нанести внезапный обезоруживающий удар: небольшим количеством ракет вывести из строя большую часть ядерного арсенала США, - сохранив при этом часть своего арсенала для выжигания городов и мирного населения (как сами США сделали это с Хиросимой и Нагасаки). Перед американскими военными встала неприятная дилемма: либо наносить ответный удар оставшимися ракетами по пусковым установкам советских ракет, не оставив в запасе ничего, либо начинать бомбардировать гражданское население Советского Союза, провоцируя неминуемый и сокрушительный ответ. В итоге выбор пал на тяжелые высокоточные ракеты для поражения советских пусковых шахт.

Программа получила название "экспериментальная ракета" (Missile, eXperimental, MX). В ее рамках была сконструирована тяжелая МБР LGM-118 Peacekeeper с 10 боеголовками и фантастической для тех времен точностью. Коэффициент вероятного отколонения "Миротворца" от цели составлял 40 метров. Для сравнения - у стоящих сейчас на вооружении МБР Minuteman III КВО в шесть раз больше. LGM-118 предназначалась для хирургических ударов по пусковым шахтам советских Р-36 и главным в этом деле была система наведения. Она была такой же фантастической, как КВО. 

"Блок инерциального наведения AIRS безусловно, был главным фактором, оправдывающим существование очень дорогой ракеты Peacekeeper, и самой изысканной технологией времен холодной войны", пишет The Drive. Сфера диаметром 27 сантиметров и весом 17 килограммов плавала в маловязкой фторуглеродистой жидкости, движение которой поддерживал постоянно тработающий турбонасос. Внутри сферы находились гироскопы на газовых опорах и прецизионные измерители линейных скоростей. Каждый гироскоп стоил 300 тысяч долларов в ценах 70-х годов, блок наведения состоял из 19 тысяч частей и собирался вручную за шесть месяцев. Зато AIRS не нуждалась в выставлении горизонта и азимута - благодаря этому для приведения Peacekeeper в боевую готовность требовалось 30 секунд, - и автоматически калибровалась каждый 12 часов.

В 1986 году ракета LGM-118 была принята на вооружение, но прослужила недолго - согласно договору СНВ-II тяжелые МБР с разделяющимися частями были сняты с производства и боевого дежурства. Что же до AIRS, то с ней произошло то же самое, что и с механическими часами или фотоаппаратами: цифровые технологии погубили совершество. Сейчас обеспечивающие сантиметровую точность блоки наведения с кольцевыми лазерными гироскопами и GPS достигли микроскопических размеров и стоят копейки. Ими оснащают любые боеприпасы - вплоть до артиллерийских снарядов.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Minotaur IV
РС-20Б
Проекты
GPS
СНВ-1
Ядерный щит
Похожие новости
15.11.2016
Кто выиграет гиперзвуковую гонку — Россия или США?
01.08.2016
СНВ-1: как Москва и Вашингтон учились доверять друг другу
18.03.2013
Планета Ефремова
21.01.2011
"Казнить нельзя помиловать"
31.05.2007
Россия испытала новые боевые ракеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.10 04:14
  • 1
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 14.10 04:11
  • 1
"Мы не вечные просители": Турция объяснила покупку С-400
  • 14.10 03:59
  • 37
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 14.10 03:37
  • 1
ВПК США может лишиться поставок тантала из Конго
  • 14.10 03:29
  • 1
Каким будет белорусско-российский ответ на американские учения?
  • 14.10 01:46
  • 14
США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей
  • 14.10 00:28
  • 7
Минобороны может подписать новый контракт на Су-34, рассматривается вопрос о переносе производства - газета
  • 13.10 23:16
  • 7
Китай представил вертолёт собственной разработки для условий высокогорья
  • 13.10 22:07
  • 11
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 13.10 17:04
  • 1
В армии нет денег? В чем депутаты винят правительство
  • 13.10 14:11
  • 20
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 13.10 10:47
  • 5
В США хотят ввести эмбарго на поставки оружия для Турции
  • 13.10 10:22
  • 1935
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.10 21:48
  • 1
"Газпром" и "Saudi Aramco" отнесли к главным виновникам глобального потепления
  • 12.10 19:32
  • 6
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья