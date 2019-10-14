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14.10.2019
Интерфакс-АВН

Конструкторские бюро Миля и Камова объединят в центр вертолетостроения к 2022 году

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Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото
Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Москва. 11 октября. ИРТЕРФАКС - Руководство холдинга "Вертолеты России" приняло решение об объединении конструкторских бюро Миля и Камова в единый Национальный центр вертолетостроения, сообщила пресс-службе холдинга.

"Совет директоров холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) принял решение об объединении АО "МВЗ им. М.Л. Миля" и АО "Камов" и создании на их основе АО "Национальный центр вертолетостроения им. М.Л.Миля и Н.И.Камова (НЦВ)", - говорится в сообщении.

Первый этап, предполагающий объединение двух КБ в единую компанию, планируется завершить к середине 2020 года. "Дальнейшие интеграционные процессы, связанные с оптимизацией деятельности двух конструкторских бюро в формате одной компании, продлятся до 2022 года", - отметили в "Вертолетах России".

Центр объединит потенциал двух вертолетостроительных школ для более эффективного решения задач проектирования и модернизации вертолетной техники, сказали в пресс-службе.

В "Вертолетах России" заявили, что бренды КБ будут сохранены как самостоятельные, а их коллективы вольются в состав НЦВ. Создание национального центра вертолетостроения также поможет снять административные, правовые и экономические барьеры, затрудняющие сотрудничество двух конструкторских коллективов.

Создание центра объясняется необходимостью оптимизации работы целого ряда обеспечительных и административных подразделений, это позволит инженерам обоих бюро беспрепятственно обмениваться техническими решениями и достижениями, эффективно распределять загрузку между подразделениями и унифицировать технические стандарты.

Среди ожидаемых эффектов - снижение трудозатрат, повышение управленческой и производственной эффективности, повышение качества проектирования и сокращение сроков передачи вертолетов в серийное производство.

"По нашим подсчетам, распределение задач между двумя КБ, а также серийными и авиаремонтными заводами холдинга позволит высвободить суммарно 15-20% годовой мощности двух КБ, которую можно будет направить на создание технического задела и разработку новой техники", - заявил заместитель гендиректора "Вертолетов России" по научно-технической политике и разработке вертолетной техники Михаил Короткевич.

Он отметил, что создание центра позволит избежать ненужной конкуренции, когда КБ параллельно вели разработки одних и тех же типов воздушных судов.

Экономический эффект от объединения КБ планируется достичь за счет оптимизации использования общей наземной инфраструктуры и сокращения расходов на выполнение однотипных испытаний. При этом часть высвобожденных средств будет направлена на повышение научно-технического потенциала и привлечение новых конструкторских кадров.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Камов
МВЗ им. Миля
Персоны
Короткевич Михаил
Проекты
2020-й год
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