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14.10.2019
Lenta.ru

Китай построил "безголовую" субмарину

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Источник изображения: Фото: JIANGNAN SHIPBUILDING GROUP

Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).

По данным журнала, спуск подводной лодки на воду состоялся в октябре 2018 года. Длина корабля составляет 45 метров, диаметр — 4,5 метра. Отличительной особенностью субмарины является отсутствие рубки и наличие боковых выступающих плавников.

В Forbes предполагают, что субмарина может быть крупнейшим в мире автономным необитаемым подводным аппаратом, однако наиболее вероятное предназначение корабля — использование в тестировании перспективных технологий в интересах Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая.

Ранее, 1 октября, на параде, прошедшем на площади Тяньаньмэнь в Пекине, посвященном 70-летию образования республики, Китай продемонстрировал свои мощнейшие и перспективные вооружения.

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Страны
Китай
Проекты
НПА
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