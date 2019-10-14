Китай построил "безголовую" субмарину

Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).

По данным журнала, спуск подводной лодки на воду состоялся в октябре 2018 года. Длина корабля составляет 45 метров, диаметр — 4,5 метра. Отличительной особенностью субмарины является отсутствие рубки и наличие боковых выступающих плавников.

В Forbes предполагают, что субмарина может быть крупнейшим в мире автономным необитаемым подводным аппаратом, однако наиболее вероятное предназначение корабля — использование в тестировании перспективных технологий в интересах Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая.

Ранее, 1 октября, на параде, прошедшем на площади Тяньаньмэнь в Пекине, посвященном 70-летию образования республики, Китай продемонстрировал свои мощнейшие и перспективные вооружения.