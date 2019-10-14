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14.10.2019
ЦАМТО

Современная техника РХБ защиты поступает в перевооружаемые соединения РВСН

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РХМ-6
РХМ-6.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 11 октября. В перевооружаемые соединения РВСН продолжает поступать новейшая техника РХБ защиты.

Современные машины позволяют полностью решать весь комплекс задач от проведения разведки до полной специальной обработки вооружения, военной и специальной техники, включая автономные пусковые установки.

После поступления перспективных образцов техники войск РХБ защиты значительно сократились сроки выполнения задач, и существенно повысилось качество их выполнения за счет расширения возможностей современных машин. Данные новинки повысят живучесть ракетного комплекса ПГРК "Ярс".

Перспективные машины РХМ-6 предназначены для ведения РХБ разведки и обеспечивают передачу данных в автоматизированную систему управления войсками. Применение РХМ-6 позволяет получать в реальном масштабе времени разведывательную информацию о РХБ и метеорологической обстановке с ее отображением на интерактивной карте в машине разведки и пункте приема информации, контролировать выполнение задач подчиненными расчетами и оперативно их уточнять в зависимости от складывающейся обстановки, а также контролировать РХБ обстановку в районе расположения войск и своевременно их оповещать о применении оружия массового поражения.

Для проведения полной специальной обработки вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), включая пусковые установки, в РВСН поступает авторазливочная станция АРС-14КМ. Предназначением данной машины является дегазация, дезактивации и дезинфекция ВВСТ, отдельных участков местности и дорог, временное хранение и транспортирование воды и дегазирующих растворов, а также создание аэрозольных завес.

Кроме авторазливочной станции АРС-14КМ, перевооружаемые соединения РВСН получают универсальные тепловые машины УТМ-80М. Эта машина позволяет выполнять специальную обработку крупногабаритной военной техники, в том числе автономных пусковых установок, с перемещением площадки оператора вдоль обрабатываемого объекта на высоте до 20 м.

Первым полную линейку современных образцов техники, включая РХМ-6, АРС-14КМ и УТМ-80М получило Тагильское ракетное соединение.

До конца года в подразделения РХБ защиты РВСН поступит около 20 ед. военной и специальной техники, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ПГРК
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