В Киеве анонсировали возврат украинских кораблей, задержанных Россией

Украинские военные корабли, захваченные Россией в ноябре 2018 года в Керченском проливе, в скором времени вернутся на Украину. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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По словам главы украинского МИД,Россия в скором времени вернет Украине корабли, захваченные в прошлом году в Керченском проливе. Он не назвал точную дату, но сообщил, что якобы сам процесс передачи уже находится на "завершающей стадии", а всеми техническими вопросами по возврату кораблей занимается командование ВМС Украины.

Между Россией и Украиной есть взаимодействие, стороны на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время

- заявил он.

Пристайко подчеркнул, что Киев уже сообщил Москве о готовности забрать задержанные корабли. При этом Украина обратит особое внимание, в каком состоянии они будут возвращены и есть ли на них следы от выстрелов российских кораблей и пограничников.

Мы готовы - назовите точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы можем забрать их. Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли будут нам переданы, остались ли на них, например, следы от выстрелов, которые были сделаны по нашим кораблям

- добавил министр.

Также, по словам главы МИД Украины, Киев не признает, что Москва выполнила решение международного трибунала ООН по морскому праву в отношении освобождения моряков и кораблей. По его убеждению, Россия должна была освободить корабли и моряков "давным-давно".

Ранее командующий ВМСУ Воронченко обвинил Россию в обмане Международного трибунала по морскому праву. По его словам, Россия предоставила в трибунал недостоверную информацию о том, что возвратила Украине моряков и корабли. На самом деле, убежден он, Россия не хочет корабли возвращать, так как они "являются свидетельством агрессии Украины".