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14.10.2019
Военно-промышленный курьер

NASA готово пока работать с Роскосмосом

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Источник изображения: vpk-news.ru

США продолжат сотрудничество с Россией, если в собственной пилотируемой программе США произойдут задержки, заявил глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

"Мы не хотим платить $85млн каждый раз, когда мы запускаем американского астронавта на ракете "Союз", - сказал Брайденстайн в ходе своего визита в компанию SpaceX. Однако, по его словам, NASA должно убедиться, что не наступит такой день, когда у нас не будет американских астронавтов на Международной космической станции.

"Таким образом, мы продолжим работать с Роскосмосом, чтобы гарантировать, что у нас есть американские астронавты на Международной космической станции в качестве страхового полиса, потому что до запуска коммерческого экипажа все еще остается некоторое обучение", - сказал он.

"Если все пойдет по плану, нам могут не понадобиться дополнительные места", - добавил Брайденстайн. При этом глава NASA отметил, что партнерство с Россией – это "очень хорошо и крайне важно".

Он подчеркнул, что, несмотря на проблемы на Земле, которые существуют между двумя странами и о которых все знают, "каким-то образом нам удается сохранить сотрудничество в космосе в стороне от геополитических разногласий".

NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году. В настоящее время астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз", напоминает Интерфакс.

Частные производители из США Boeing и SpaceX обещают начать полеты к МКС своих кораблей Starliner и Crew Dragon в первом квартале следующего года. Однако сроки уже неоднократно переносились с 2014 года.

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Страны
Россия
США
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз РН
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