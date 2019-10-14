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14.10.2019
Известия.ru

В Китае представили "боевой НЛО"

Разделы: Авиация
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Источник изображения: Фото: youtube.com

На выставке China Helicopter Exposition 2019 в китайском Тяньцзине заметили макет дискоообразного летательного аппарата, который по форме напоминает НЛО.

Как пишет портал The Drive, основной ротор летательного аппарата, предназначенный для вертикального подъема, достигает в диаметре примерно 5 м.

Предположительно, дисколет вмещает до двух человек. Проект назвали "Супервеликая белая акула", передает "Газета.ру".

Пользователь Alert 5, который опубликовал в Twitter фотографии объекта и стенд с характеристиками, указал, что дисколет способен развивать скорость до 650 км/ч.

При этом эксперты The Drive скептически относятся к перспективам представленного изделия, возможности которого сравниваются с моделями боевых вертолетов.

В 2018 году Китай показал самолет-амфибию — универсальный летательный аппарат, способный использовать для взлета и посадки как сухопутный аэродром, так и водную поверхность.

Гидросамолет может выполнять полеты на расстояние до 5 тыс. км. AG600 способен перевозить до 50 человек и развивать скорость до 570 км/ч.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
AG600
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