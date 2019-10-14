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14.10.2019
Интерфакс-АВН

Спутник NASA для изучения ионосферы успешно выведен на орбиту

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Запуск легкой крылатой ракеты-носителя Pegasus
Запуск легкой крылатой ракеты-носителя Pegasus с корабля-носителя L-1011 TriStar.
Источник изображения: Getty Images

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - На заданную орбиту в пятницу успешно выведен американский спутник ICON, предназначенный для изучения земной ионосферы, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Воздушный старт крылатой ракеты легкого класса корпорации Northrop Grumman со спутником NASA был совершен с самолета-носителя L-1011 Stargazer в 05:00 мск. Самолет, который поднялся с авиабазы на мысе Канаверал, осуществил пуск ракеты в 80 км от побережья штата Флорида на высоте 12 км над Атлантическим океаном.

Спустя 20 минуту после пуска спутник ICON успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту высотой около 580 км. NASA сообщило, что на аппарате раскрылись солнечные батареи, и все его системы функционируют в штатном режиме.

Задачей 287-килограммового спутника NASA, который будет работать на орбите не менее двух лет, является отслеживание изменений в верхних слоях атмосферы, происходящих под воздействием солнечной активности. Он будет наблюдать за взаимодействием термосферы и ионосферы Земли. Собранные им данные должны помочь ученым лучше разобраться в эффектах, которые космическая погода оказывает на системы связи, навигации и на космические аппараты.

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Страны
США
Продукция
Stargazer
Компании
NASA
Northrop Grumman
Проекты
Воздушный старт
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