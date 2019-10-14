"Это стратегическая победа": зачем Россия обустраивается в Сирии надолго (CBC News, Канада)

Журналисты "Си-Би-Си Ньюс" побывали в Сирии с российскими военными. Эта поездка была примечательна тем, что российские военные сделали акцент на том, что их объекты в Сирии рассчитаны на длительную эксплуатацию. Похоже, Москва собирается остаться в этой стране надолго, пишет автор канадского издания.

Российский генерал Игорь Конашенков через четыре дня поездок по Сирии в сопровождении иностранных журналистов, задававших ему неудобные вопросы, казалось, "дошел до точки".

Конашенков, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации, организовал эту тщательно продуманную поездку с тем, чтобы продемонстрировать присутствие и достижения России в этой стране.

На российской авиабазе недалеко от Латакии журналистам показали недавно установленные радарные станции и бетонные ангары для истребителей, благодаря которым они стали менее уязвимыми для атак беспилотников. В сирийском порту Тартус россияне продемонстрировали новую ремонтную мастерскую для своих военных кораблей.

На брифингах российские офицеры превозносили успехи своей интервенции в Сирии, утверждая, что с тех пор, как в 2015 году Россия начала боевые действия, они помогли вновь объединить страну и ликвидировать более пяти тысяч боевиков-джихадистов.

И все же, казалось, что все иностранные журналисты хотели, чтобы Конашенков затронул тему большого числа жертв среди гражданского населения в результате бомбардировок, которые осуществляют русские, и сказал, почему российские самолеты продолжают наносить удары по больницам и другим объектам гражданской инфраструктуры.

Когда генералу все это надоело, он пошел в "контратаку" против своих "мучителей".

"Мы против этих террористов воюем, понимаете?", - выпалил он.

"Лучше воевать с ними здесь, чем когда они вернутся в нашу страну, - продолжал он свою тираду. - Они сбивают людей автобусами и грузовиками. Они все взрывают. Они ножами отрезают людям головы. Это не оппозиция. Это просто террористы".

Конашенков вспылил уже в конце поездки, во время который были остановки в Дамаске, Латакии, Тартусе, Алеппо и в провинции Идлиб, на месте недавнего наступления сирийских правительственных войск.

Журналисты "Си-Би-Си Ньюс" (CBC News) уже были в подобной поездке по Сирии с российскими военными в 2017 году. Но эта последняя поездка была примечательна тем, что российские военные сделали акцент на том, что их объекты в Сирии рассчитаны на длительную эксплуатацию. А также на том, что, несмотря на жесткую критику со стороны международных правозащитных организаций и неоднозначное отношение к этому в России, Москва собирается остаться в этой стране надолго.

"Стратегическая победа"

На авиабазе Хмеймим на западном побережье в настоящее время базируются 30 российских истребителей "Су", а в порту журналисты увидели несколько надводных кораблей, в том числе фрегат и две дизельные подводные лодки.

На обоих объектах нам показали примеры того, как строятся новые помещения, ведется благоустройство и улучшаются хозяйственные и санитарно-бытовые условия для примерно пяти тысяч российских военнослужащих, дислоцированных в Сирии.

Временами демонстрация новых комфортабельных условий, созданных для российских войск в Сирии, доходила до смешного. Перед объективами телекамер российские солдаты молча, но с усердием гладили свои рубашки. Другие подстригали друг другу волосы в парикмахерском кресле, а третьи стирали и складывали белье.

Журналистам также провели экскурсию по жилым помещениям, где была еще и русская баня. Рядом с авиабазой Хмеймим военные также построили русский православный храм. Рядом находился русский православный священник, который объяснил, что "99%" военнослужащих являются "верующими" и регулярно посещают службы.

Однако укрепление позиций России в районе боевых действий в Сирии не привело к повышению общественной поддержки в самой России. Опрос, проведенный в апреле 2019 года, показал, что 55% россиян считают, что страна должна прекратить свое участие (в сирийском конфликте).

Но, по всей вероятности, присутствие в Сирии является частью более масштабного стратегического плана Кремля.

"Их конечная цель - закрепиться на Ближнем Востоке, - говорит Бессма Момани (Bessma Momani), эксперт по Сирии из Университета Ватерлоо. - Это стратегическая победа. У них есть зависящее от них государство-клиент [Сирия], которое длительное время будет перед ними в долгу. И это позволяет им и дальше играть важную роль в дебатах по Ближнему Востоку".

"Кошмар для мирных жителей"

Момани также сказал, что участие в сирийском конфликте обходится довольно "дешево", поскольку большинство российских военнослужащих находятся вне опасности, вдали от районов боевых действий, а война ведется в основном с воздуха.

Однако, по мнению правозащитных организаций, оценивая участие России в сирийском конфликте, приходится делать акцент на человеческих страданиях, которые являются следствием этих воздушных боевых операций.

Такие организации, как "Сирийская организация по правам человека" (SNHR), разоблачают правительство президента Владимира Путина, заявляя, что действия российских войск - и особенно авиаудары, которые они наносят по позициям сил, выступающих против режима - равносильны военному преступлению.

По случайному совпадению, в тот день, когда заканчивалась поездка журналистов по Сирии, SNHR опубликовала доклад, в котором говорится, что за период с 2015 года по вине России погибли 6 686 мирных жителей.

Авторы доклада утверждают, что Россия совершила 1083 авиаудара по "жизненно важным гражданским" объектам, включая школы и больницы. Организация также заявила, что в результате "эскалации насилия" действия российских войск привели к тому, что 3,3 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

В своем докладе, вышедшем весной этого года, организация "Эмнести Интернэшнл" (Amnesty International) обвинила возглавляемую США коалицию в чрезмерных жертвах среди мирного населения. Авторы доклада заявили, что в одном лишь городе Ракка, который ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ - прим. ред.) объявила своей столицей, в результате авиаударов ВВС западной коалиции погибло 1600 человек.

"Для мирных жителей это кошмар, - говорит Момани. - Всякий раз, когда кто-то говорил "мирные жители", [президент Сирии Башар Асад] отвечал: "Нет, они террористы". И после этого у тебя появляется чувство сомнения. И он сделал это с самого начала".

Противостояние в Идлибе

Особенно сложной является ситуация в районе боевых действий в провинции Идлиб, одном из последних регионов на западе Сирии, который не находится под контролем режима.

Во время нашей поездки с российскими военными конвой несколько километров ехал по выжженной земле в южном Идлибе - месте ожесточенных боев между силами режима и вооруженной оппозицией.

Эта провинция стала убежищем для противников режима, в том числе сотен тысяч мирных жителей, спасающихся от Асада по мере того как правительственные войска постепенно возвращают под свой контроль значительную часть территории страны.

Наряду с примерно 500 тысячами гражданских беженцев в провинции Идлиб предположительно находятся от 20 до 30 тысяч джихадистов из воинствующей группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"/ХТШ (террористической организации, запрещенной в РФ - прим. ред.), ранее входившей в состав "Аль-Каиды" (террористической организации, запрещенной в РФ - прим. ред.).

Есть опасение, что если туда придут войска Асада и начнут падать российские бомбы, ХТС будет использовать мирных жителей в качестве живого щита.

Глядя в смотровые окна бронетранспортера, невозможно было сказать, какая из сторон причинила наибольшее разрушение. В городах Суран и Хан-Шейхун несколько человек, которые говорили с нашей командой, сказали, что они вздохнули с облегчением, когда, наконец, пришли войска Асада.

"Террористы напали на нас, у них было разное оружие, - сказала Халуд Латкани (Halud Latkani), мать шестерых детей. - Мы уже три дня в пути. У нас было немного денег, но они их у нас украли".

Позиции России в Сирии могут укрепиться из-за принятого на этой неделе президентом США Дональдом Трампом решения вывести войска США из района на северо-востоке Сирии, что даст Турции возможность начать наступление против возглавляемых курдами Сирийских Демократических сил (SDF).

Россия и Сирия требуют, чтобы США вывели свои войска из Сирии. Один из бывших чиновников Трампа назвал этот шаг "подарком для России".

Chris Brown (Крис Браун)