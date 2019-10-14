Южная Корея приобретет еще 20 истребителей F-35A

Как сообщило американское издание "DefenseNews" , южнокорейское оборонное закупочное ведомство Defense Acquisition Program Administration (DAPA) в докладе Национальному собранию Южной Кореи от 7 октября 2019 года уведомило о том, что правительство Южной Кореи планирует начать в 2021 году рассчитанный на пять лет второй этап программы приобретения перспективных истребителей FX III, в рамках которого предполагается выделить 3,3 млрд долл на приобретение в США 20 дополнительных истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II.

Один из первых полученных ВВС Южной Кореи истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning II (южнокорейский бортовой номер 19-008, номер ВВС США 17-5315, серийный номер AW-08) во время первой публичной демонстрации самолетов этого типа на мероприятиях в честь 71-летия ВВС Южной Кореи на авиабазе Тэгу, 01.10.2019 (с) Jeon Heon-kyun / AP

Напомним, что по первому этапу программы FX III Южная Корея по американо-южнокорейскому соглашению 2014 года приобретает 40 истребителей F-35A общей стоимостью 6,8 млрд долл.К настоящему времени ВВС Южной Кореи c марта получили восемь самолетов F-35A по первому этапу, еще пять должны быть переданы до конца года. Еще 14 F-35A запланированы поставкой в 2020 году, и остальные 13 - в 2021 году.

Ранее по программам FX I и FX II ВВС Южной Кореи в 2005-2012 годах получили 61 истребитель Boeing F-15K Slam Eagle.

В то же время официальные представители южнокорейского правительства опровергли ранее появившееся сообщения о том, что 20 приобретаемых в рамках второго этапа программы FX III самолетов F-35 будут относиться к модификации F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, подчеркнув, что вопрос о возможном приобретении F-35B для оснащения универсальных десантных кораблей (УДК) ВМС Южной Кореи пока что официально не решен. "До ввода в строй авианесущего универсального десантного корабля еще далеко" - указал источник в министерстве национальной обороны Южной Кореи [напомним, что сейчас датой ввода в строй нового большого УДК проекта LPH-II называется 2033 год].