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14.10.2019
Известия.ru

Российская научная лаборатория появится на МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: Фото: NASA / Getty Images

Первая научная лаборатория для проведения физических экспериментов появится на борту российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Как сообщили "РИА Новости" в Объединенном институте высоких температур (ОИВТ) РАН, ранее для экспериментов на МКС использовался отдельный научный прибор.

Подобная космическая лаборатория станет первой на МКС. В ее состав войдет аппаратура для реализации экспериментов "Кулон-магнит", "Пыль-УФ", "Дисперсия" и другая.

Долгосрочная лаборатория активных дисперсных сред в микрогравитации создается при участии ОВИТ РАН, РКК "Энергия", МФТИ и АО "Лазерные системы".

В пресс-службе ОВИТ РАН уточнили, что научная деятельность лаборатории будет направлена на реализацию космических экспериментов в области активных кулоновских систем.

В том числе с помощью аппаратуры планируют изучать динамику и процессы самоорганизации активных броуновских частиц в плазме газовых разрядов и коллоидных системах.

Размещение лаборатории на МКС позволит ученым сопоставлять экспериментальные данные с теоретическими моделями и результатами численного моделирования.

Научным руководителем лаборатории станет директор ОИВТ РАН Олег Петров. Исследовательский комплекс также будет включать наземную лабораторию и экспертную группу.

По словам Петрова, в работе лаборатории будут активно участвовать студенты МФТИ, что позволит использовать уникальные данные в образовательном процессе.

В сентябре стало известно, что на МКС начнет работать ультрафиолетовый телескоп "УФ атмосфера" для исследования кратковременных вспышек в земной атмосфере.

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Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
МКС
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