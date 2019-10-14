NASA рассчитывает продолжить сотрудничество с Роскосмосом для доставки астронавтов на МКС

Партнерство с Россией, - это "очень хорошо и крайне важно", отметил глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Джеймс Брайденстайн

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. США рассчитывают на продолжение сотрудничества с Роскосмосом для доставки астронавтов на МКС до начала собственных пилотируемых полетов. Об этом заявил в четверг глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Джеймс Брайденстайн во время посещения предприятия американской компании SpaceX в Хоторне (штат Калифорния).

"Партнерство, которое мы поддерживаем с Россией, - это очень хорошо и крайне важно, - указал он. - Несмотря на то, что перед нами стоят трудности на Земле, каким-то образом нам удалось сохранить сферу космических исследований в стороне от геополитики".

"Необходимо быть уверенными в том, что не настанет день, когда на МКС не будет американских астронавтов. Поэтому мы продолжим работать с Роскосмосом - российским космическим агентством, чтобы обеспечивать присутствие американских астронавтов на МКС, - подчеркнул Брайденстайн. - Если все пойдет по плану, возможно, нам больше не понадобятся дополнительные места на [пилотируемых кораблях] "Союз". Но обычно, тем более когда речь идет о новых разработках, все идет не по плану".

Возобновление пилотируемых полетов к МКС

NASA рассчитывает возобновить пилотируемые полеты к МКС в первой половине 2020 года, заявил также Брайденстайн.

"Я бы сказал, что мы очень близки, - сказал он в ответ на вопрос о том, когда NASA планируют возобновить пилотируемые полеты к МКС. - Мы уверены в том, что в первой части следующего года мы будем готовы к тому, чтобы отправить американских астронавтов на американских ракетах".

Брайденстайн подчеркнул, что приоритетом для NASA является "запуск американских астронавтов на американских ракетах с американской земли". "Я уверен, что в ближайшие месяцы оборудование будет доставлено на мыс [Канверал], в Центр управления полетами имени Кеннеди. Но, конечно, до этого еще многое предстоит сделать", - подчеркнул он.

NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году, после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". Контракт NASA и Роскосмоса истекает в конце 2019 года. В настоящее время корпорация Boeing занимается созданием перспективного космического корабля CST-100 Starliner. На орбиту Starliner выведет американская ракета-носитель Atlas V.

Конкурент Starliner - корабль Crew Dragon, модификация грузового Dragon, который уже перевозит грузы для МКС. Он создан компанией Space X предпринимателя Илона Маска и обладает схожими характеристиками. В космос корабль будет выводить ракета Falcon-9 производства Space X.

Начало пилотируемых полетов американских космических кораблей неоднократно откладывалось на более поздний срок.