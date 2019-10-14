Не будем никого слушать: Турция ответила Трампу по Сирии

Турция ответила на угрозы Трампа из-за операции в Сирии

МИД Турции заявил, что целью военной операции против курдов является уничтожение террористических коридоров на границе с Сирией. В Анкаре также напомнили, что курды обладают "мощным и тяжелым" оружием, поставляемым из США. Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Турции санкциями.

Анкара начала военную операцию против Отрядов народной самообороны Высшего курдского совета (YPG), чтобы уничтожить террористические коридоры, образованные в южной пограничной области с Сирией, и принести мир и спокойствие в этот регион, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы используем наши права, вытекающие из международного права, мы пришли сюда, чтобы очистить от террора [эту территорию]", - пояснил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Он также напомнил, что YPG обладают "мощным и тяжелым" американским оружием, о чем сообщали военные и разведывательные службы Турции, передает CNN Turk.

"И большинство из них были поставлены США три дня назад. США поставили грузовики с оружием этой террористической организации. Должна быть серьезная причина, чтобы поддерживать эту террористическую организацию вместо союзника по НАТО", - подчеркнул дипломат.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале военной операции на севере Сирии, которая получила название "Источник мира". Турецкая авиация начала военные действия с ударов по городу Рас-аль-Айн, передает ФАН.

Анкара преследует цель зачистить территории, прилегающие к южным регионам Турции, от курдского ополчения, создать зону безопасности протяженностью до 500 км и глубиной около 30 км, где впоследствии разместятся сирийские беженцы. По официальным данным, в Турции в настоящий момент находятся около 4 млн сирийцев.

Сирийский государственный телеканал Ikharabiya сообщил, что ударам со стороны турецких военных подверглись города Дарбасия, Маликия, Камышлы в провинции Хасеке и города Телль-Абъяд и Айн-Иса в провинции Ракка.

Также авиация повредила линии электропередач, питающие водонапорную станцию Аллюк, плотину Саффан к северу от Маликии. Всего за первые часы наступления Турция обстреляла 181 цель.

По разным данным, в результате операции уже погибли от четырех до десяти человек, среди жертв, возможно, есть женщины и дети.

Это вызвало недовольство Вашингтона и Брюсселя.

"Турция является членом НАТО. Некоторые советуют: не вмешивайтесь! Пусть курды ведут свою собственную войну (даже с нашей финансовой помощью). Я же говорю, что нужно сильно ударить по Турции в финансовой сфере и посредством санкций, если они не играют по правилам! Я внимательно слежу [за происходящим]", - написал в твиттере глава Белого дома Дональд Трамп.

В ответ на это Чавушоглу сказал, что позиция американского лидера меняется очень быстро, но Анкара будет делать то, что считает нужным, несмотря на чьи бы то ни было сторонние заявления.

Эрдоган же раскритиковал заявления Запада, осуждающего трансграничную операцию Анкары. Президент Турции пригрозил Евросоюзу, что откроет беженцам путь в Европу, если та назовет эту операцию вторжением и оккупацией.

"Эй, Европейский союз, возьми себя в руки! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое - мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам", - пообещал турецкий лидер.

В своей речи Эрдоган также подчеркнул, что Брюссель "постоянно обманывал и никогда не был искренним".

По словам главы Турции, его страна находится "под угрозой атак террористов", которыми, по мнению турецкой стороны, являются курды, проживающие на севере Сирии. Вместе с тем он подверг критике власти Саудовской Аравии и Египта, которые также осудили турецкую операцию в Сирии.

"Пусть Саудовская Аравия посмотрит в зеркало. Кто довел Йемен до такого состояния? Сначала пусть за это ответят. Вы нам не смеете ничего говорить. Египет вообще пусть молчит, там [правит] человек, который убил демократию в своей стране", - заключил Эрдоган.

Стоит добавить, что Чавушоглу заявил о невозможности переговоров с действующим правительством Сирии.

"О чем мы можем разговаривать с людьми, которые убили миллион граждан Сирии?" - сказал он.

Министр добавил, что правительство президента Сирии Башара Асада не может объединить Сирию.

При этом замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад со своей стороны указал, что Дамаск отказывается вести переговоры с курдскими силами, передает НСН.

По словам чиновника, курды предали страну, став "заложниками иностранных сил", в частности США, и позволили Турции нарушить суверенитет Сирии.

Эксперты указывают, что Кремль абсолютно не заинтересован в каком бы то ни было усилении своей военной активности в Сирии. С российской стороны уже раздавались обычные в таких случаях призывы к уважению территориальной целостности и суверенитета Сирийской Арабской Республики.

Рафаэль Фахрутдинов