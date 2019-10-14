Войска дяди Васи против войск дяди Сэма

Сравнительный анализ и пути совершенствования российских ВДВ

В ВДВ РФ намечаются структурные реформы. Части этих войск буду усилены противовоздушным и противоракетным компонентами, а также подразделениями армейской авиации. Достаточно ли эффективны эти реформы, ведь мы живем в эпоху войн нового поколения, быстро меняющейся военной среды в сфере военных конфликтов?

С советских времен и до сих пор Армия США считается вероятным противником Вооруженных сил РФ, поэтому для оценки боевого потенциала ВДВ и готовности к успешному выполнению задач следует сравнить Воздушнодесантные войска РФ и Корпус морской пехоты США как мобильные силы быстрого реагирования, способные быстро развернуться и защитить интересы своих государств за рубежом.

Ни для кого не секрет, что США стремятся к военному доминированию в мире, имеют планы разжигания военных конфликтов в странах – союзницах РФ с применением своих вооруженных сил, прежде всего Корпуса морской пехоты (КМП). КМП наряду с флотами США используется для дипломатии принуждения – военного давления, сочетающего военные демонстрации, учения, бомбежки, ограниченные и полномасштабные военные действия. Высокая боеготовность КМП позволяет результативно проводить и дипломатию принуждения, и эффективно вести боевые действия.

Цель моей статьи – провести сравнительный анализ боеготовности и порекомендовать стратегию усиления ВДВ РФ для защиты интересов РФ за рубежом. Успешные войны США в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане показали, что КМП способен быстро развернуть свои силы и самостоятельно провести войсковую операцию.

Сравнение оперативнотактических составляющих

Численность КМП США равна 203 тыс. военнослужащих и 44 тыс. военнослужащих в активном резерве. КМП имеет в своем составе три экспедиционных корпуса и управление резерва (фактически экспедиционный корпус). Каждый корпус включает дивизию морской пехоты, авиакрыло (два авиаполка), дивизию тылового обеспечения. Для выполнения боевых задач из состава КМП формируются экспедиционные бригады и отряды. Численность ВДВ РФ – 45 тыс. десантников, активного резерва нет. В составе ВДВ действуют две воздушнодесантные, одна горная десантноштурмовая, одна десантноштурмовая дивизии, четыре десантноштурмовые бригады, а также части обеспечения.

КМП имеет не только численный перевес, но и организационноструктурное преимущество, позволяющее его командованию успешно концентрировать силы при выполнении боевых задач и операций. Численность экспедиционной дивизии морской пехоты равна 40 тыс. человек, бригады – 520 тыс. человек, отряда – 2, 55 тыс. человек. Организационная структура морской пехоты меняется в соответствии с требованиями ТВД и решениями командования. Организационная оперативная структура ВДВ неизменна и на данный момент узкоспециальна, отсутствуют авиаподдержка и мощное тыловое обеспечение.

Разведывательный компонент в КМП представлен тактическими единицами в виде батальона. Каждая дивизия имеет в составе три разведбата со своими целями и задачами. Один батальон глубинной разведки отвечает за тактическую разведку и сбор информации о войсках противника на ТВД, два дозорных разведбата осуществляют тактическую разведку и выполняют функцию передового дозора и боевого охранения дивизии. Каждый разведбат имеет в своем составе около 300 человек, которые объединены в пять рот, и амфибийную разведывательную бронетехнику шести видов. Разведчасти ВДВ представлены разведбатами 3ротного состава численностью около 200 человек.

Силы специального назначения КМП представлены двумя полками морских рейдеров из четырех батальонов, полком морской поддержки, группой советников морской пехоты по ведению специальных операций (400 человек), которые подчиняются управлению специальных операций морской пехоты. Силы спецопераций ВДВ состоят из одной бригады специального назначения. Количественный показатель на стороне КМП. Структура частей КМП мощнее и эффективнее, чем в ВДВ. Дивизии КМП превосходят дивизии ВДВ по численности, изменение оперативнотактической структуры под конкретную боевую задачу позволяет им успешно функционировать в быстроменяющейся среде военных действий. Части КМП состоят исключительно из добровольцевконтрактников, в то время как ВДВ частично комплектуются срочниками. В КМП существует два центра начальной подготовки морских пехотинцев. Это дает возможность более результативно готовить личный состав под руководством специально обученных офицеров и сержантов, которые качественно обучают новобранцев. В ВДВ курс молодого бойца проходят в своей воинской части.

Сравнение вооружения

Основным стрелковым вооружением морпехов является автоматическая винтовка М16 и ее модификация M4/A1/E2. Винтовка имеет диоптрический прицел. Калашников АКС74 с коллиматорным прицелом является основным стрелковым вооружением десантников. Диоптрический прицел имеет преимущество в точности над коллиматорным, поскольку увеличивает цель, однако коллиматорный прицел более удобен и надежен для использования в войсковых условиях. По мнению профессионалов, по кучности стрельбы М16 и ее модификации поражают цель точнее, чем АК. M4/A1/E2 более приспособлена для штурмового боя, антитеррористических операций, боя в городе, контрпартизанских действий, чем АК. Она более удобна при стрельбе навскидку, быстром поражении цели, в штурмовом, наступательном, оборонительном бою. Телескопический прицел, рукоять на цевье для эффективного ведения огня на короткой дистанции очередями дают американской винтовке преимущество. Некоторое время назад АК также стал снабжаться более удобными прикладами, рукоятями на цевье, однако он менее удобен в бою и менее точен. Магазин на 30 патронов уменьшает его эффективность и точность попадания в коротком штурмовом бою в городе и в антитеррористических операциях. Американские снайперские винтовки М82, М107, М110 превосходят российские аналоги СВ98, ОСВ96, АСВК по удобству. Пулеметное вооружение по качеству примерно равное в ВДВ и в КМП.

Основными тактическими единицами КМП и ВДВ являются полк и батальон. Полк КМП состоит из трех батальонов, полк ВДВ состоит из двух батальонов. Численность батальона КМП – 1 тыс. человек в батальоне 145 БМП, ЗУ, ПУ ПТУР, САУ, в то же время в полку ВДВ60 БМД различных модификаций. В состав дивизии КМП входит танковый батальон из 70 танков М60А1 и противотанковая рота из 72 ПУ ПТУР "Toy". В составе дивизий ВДВ находятся танковые роты, состоящие из средних танков Т72Б3, которые по броневой защите и численности уступают М60А1. Артполк дивизии КМП состоит из пяти дивизионов, артполк ВДВ – из двух и батареи РМ "Град". Реактивные минометы HIMARS КМП стреляют дальше и имеют больше разновидностей боеприпасов. Артиллерия КМП имеет больший калибр. Операции КМП прикрывает авиация, подчиненная командующему КМП и состоящая из 1100 боевых самолетов и вертолетов, объединенная в три авиакрыла. Дивизии КМП подчиняется одно авиакрыло, в составе которого 400 самолетов и вертолетов. В том числе боевые самолеты F35 и ударные многоцелевые вертолеты шести модификаций. В ВДВ только собираются создать компонент армейской авиации (вертолеты). По огневой мощи, авиаподдержке части КМП превосходят части ВДВ, что скажется при выполнении боевых задач.

Оперативное искусство ВДВ и КМП

Этот вид боевой деятельности важен для самостоятельного выполнения войсковых операций. Успешный подход и оперативные теории определяют, кто будет эффективнее выполнять боевые задачи на поле боя. В 2016 году в КМП разработана новая оперативная теория, сочетающая маневренную войну и применение различных вооружений, охватывающих пять пространств – воздух, землю, море, космос и киберпространство. КМП не отказался, а развивает прежнюю оперативную концепцию, которая концентрировалась на взаимодействии ВМФ США и КМП. Согласно концепции, части КМП отрабатывали маневр с моря. Сейчас ставка делается на бой в городе. Оперативное искусство ВДВ концентрируется на разработке концепции захвата важных плацдармов в процессе парашютнодесантной высадки, уничтожении ядерных объектов, существенных объектов обороны и инфраструктуры противника.

Концепция ВДВ претерпела измнения с учетом боевых действий на Северном Кавказе и в САР. Однако известно, что в ВДВ не учитывают бой с учетом киберпространства. Не произведена модернизация частей РЭБ оборудованием и созданием новых подразделений, в том числе и радиоэлектронной разведки в интересах ВДВ. Боевые действия на Северном Кавказе показали, что подразделения ВДВ не гибки в структуре при выполнении боевых задач, не имеют оперативного резерва, как КМП, и не учитывают на практике быстрое перевооружение и военный опыт КМП. При выполнении боевых задач частям ВДВ необходимо усиливаться, а усиление фактически неоткуда взять. При выполнении боевой задачи КМП имеет поддержку собственной фронтовой и армейской авиацией, в то время как в ВДВ ее еще нет.

Совместные операции с ВМФ гарантируют КМП поддержку ракетноартиллерийским огнем и оперативным прикрытием боевых действий, а также базу для эвакуации и отдыха. ВДВ такой поддержки не имеют, удаленных баз поддержки при выполнении войсковых операций тоже нет. Небольшие подразделения БПЛА в ВДВ не соответствуют современным требованиям боя в городе, горах и тем более в пустыне. Необходимо усилить части ВДВ количественно и структурно в соответствии с требованиями времени. Придать им части фронтовой авиации, радиоэлектронной разведки, части армейской авиации укомплектовать, в том числе вертолетами БПЛА. Для выполнения успешной десантноштурмовой наступательной операции или встречного боя части ВДВ необходимо усилить аэромобильными частями (возможно, дивизиями), из которых вместе с частями ВДВ можно будет комплектовать усиленные оперативнотактические войсковые группы с современными тяжелыми танками. Части спецназа ВДВ из громоздкой бригады нужно превратить в мобильные высокоэффективные подразделения с учетом разных ТВД, современных войн и концепций.

Командование и контроль

Организация командования и контроля показывает, что ее близость к совершенству гарантирует успех войсковой операции. Для управления на поле боя в КМП существует структура MAGTF – сухопутноавиационные группировки КМП. Командующий этой структурой отвечает за взаимодействие с авиационной группировкой, которая ему подчинена на время выполнения операции. Для успешного осуществления командования и контроля командующему оперативной группировкой КМП подчинены радарные подразделения флота для обнаружения целей и разведывательные батальоны (intelligence batallions) КМП, ответственные за сбор и анализ разведданных. Данные, полученные подразделениями электронной, силовой, оперативной и аналитической разведки, передаются в штаб командующего оперативной группировкой КМП, который высылает распоряжения командирам боевых подразделений по новейшей компьютерной системе командования и контроля С2. В командовании и контроле офицеры КМП применяют понятия архитектуры и дизайна боя в управлении войсками при проведении операции как в конкретной ситуации в поле, так и на компьютере. Под рукой у офицеров КМП компьютеры, на экранах которых отражена панель управления подразделениями и вооружением группировки. Новейшая информация с разведывательных спутников и радаров флота моментально поступает в компьютеры, пополняя информацию о поле боя, рисуя новый дизайн.

Командование и контроль в ВДВ несколько проще изза отсутствия своих подразделений оперативной, радиоэлектронной, аналитической, воздушной разведки (БПЛА не считается изза ограниченности дальности полета и недостаточно эффективного использования) в дивизиях ВДВ. Нет понятий корпуса ВДВ, оперативной группировки ВДВ, равной группировке КМП, отсутствует необходимое на поле боя управление контроля киберпространства в ВДВ и дивизиях. Десантники используют автоматизированную систему управления войсками АСУВ "Андромеда", которая имеет ряд недостатков: требуется значительное время для подготовки системы к работе, что недопустимо для оперативных частей быстрого реагирования, какими являются ВДВ. Есть в системе проблемы с программным обеспечением и со скоростью нанесения тактических знаков. В общем командование и контроль в КМП выше и качественнее. Но, надеемся, скоро все изменится, и десантники получат лучшую технику.

Психологическая подготовка в КМП и ВДВ

В КМП существует программа оперативного контроля и готовности к стрессу. По этой программе командиры и военные капелланы работают с личным составом. В процессе обучения отрабатывается контроль над стрессом в различных боевых ситуациях и противодействие ему. В том числе отрабатывается контроль над стрессом во время засад, в патруле и в других тактических операциях. В психологической подготовке значительное время уделяется формированию концепции команды, эффективности действий, отсутствию страха при выполнении миссии. В КМП существует Центр изучения продвинутой оперативной культуры, тренировки и образования, который разрабатывает методики для морпехов по психологической работе с личным составом. В процессе подготовки учитывается факт, что морпехами становятся после усвоения специальных ценностных ориентаций. В КМП существует специальность – мастер психологической устойчивости. Он занимается отработкой целей и созданием ценностных ориентаций морпехов. В ВДВ действует управление по воспитательной работе. Во главе управления находится старший офицер – военный психолог, который руководит деятельностью заместителей командиров подразделениями по воспитательной работе. Вес специалисты – профессионалы высокого уровня.

В ВДВ большое внимание уделяется патриотическому воспитанию воинадесантника. Однако мало внимания уделяют отработке психологических ситуаций, как в КМП. Упор делается на воспитание моральноволевых качеств. При этом за психологическое воспитание этих аспектов отвечает непосредственно командир отделения, а должен соответствующий специалист, как в КМП. Недостаточное внимание уделяется тренинговой отработке волевых и ценностных ориентаций, а также тренингам релаксации в бою. Необходимо создать методики для отработки психологических ситуаций специально для ВДВ, по которым будут работать специально обученные этому специалисты в групповой и индивидуальной формах с бойцамидесантниками. Необходимо создать свой восстановительный центр ВДВ для тех, кто прошел горячие точки.

КМП имеет более 20 баз за рубежом. Из них пять в Афганистане, одна в Австралии, одна на Кубе, одна в Джибути (Африка), одна в Германии, 12 баз в Японии, одна в Индийском океане, одна в Южной Корее. В Японии находится школа войны в джунглях КМП, специализирующаяся на боевых действиях в Индокитае. Для наработки боевого опыта в Латинской Америке КМП использует школы войны в джунглях латиноамериканских странсоюзниц и их военные базы. В КМП есть своя школа горной войны. Флоты ВМФ США используются КМП как мобильные плавучие базы, предназначенные для размещения и переброски техники, вооружения, авиации, личного состава КМП и эвакуации их после и во время операции.

В отличие от КМП ВДВ своих баз за рубежом не имеет, хотя и нуждается в них для поддержки операций, отработки боевых навыков, взаимодействия с союзниками и партнерами. Партнерские отношения существуют между ВДВ РФ и десантными частями стран СНГ, однако они недостаточны, негибки и несущественны. Нет совместных школ по обмену опытом.

Проекции и перспективы

Подразделение морпехов США на учениях. Фото с сайта www.marines.com

КМП является ведущей составляющей Вооруженных сил США. Его роль превалирует в современных боевых операциях и войнах наряду с силами специальных операций США. КМП является самостоятельным родом войск и готов вести успешные боевые действия по всему миру. Факторы успеха КМП: высокая готовность проводить операции в пяти пространствах с учетом требований современной войны и наличием вооружений пятогошестого поколений. Высокий боевой профиль морпехов, значительное внимание к их обучению и подготовке со стороны командования КМП являются добавочными факторами успеха. Набор и обучение бойцов исключительно на контрактной основе повышают качество подготовки, отношение командования к личному составу и конретно морпехов к собственной подготовке, влияют на их мотивацию.

ВДВ продолжают набирать как контрактников, так и срочников, это несколько уменьшает их качество в бою. ВДВ лишены своей боевой авиации, частей оперативной, электронной разведки, и это снижает их качество. Отсутствие резерва постоянной боевой готовности лишает ВДВ подготовленного пополнения в необходимый момент. В случае вероятного столкновения командующий ВДВ имеет меньше средств боевого применения, чем командующий КМП. Система командования и контроля в ВДВ нуждается в немедленном реформировании и модернизации. Без обновления этой системы невозможно эффективное современное управление боем. Необходимо создать аэромобильные части с современными тяжелыми танками типа "Армата", ПВО и авиацией, готовыми к немедленной переброске на заданный ТВД. Впереди еще будет военнополитическое противостояние с США, возможны столкновения с КМП во Вьетнаме, Корее, Никарагуа, на Кубе. Выживание этих стран зависит от поддержки Россией и ее ВДВ как силы, способной осуществить стратегическое сдерживание КМП. Для этого необходимо превосходить вероятного противника.

В последнее время представители МО РФ заявляли, что в ВДВ будут добавлены три компонента: армейской авиации, ПВО и ПРО. Это половинчатые реформы с учетом современной войны. Необходимо добавить компоненты: 1) армейской авиации; 2) оперативной, аналитической и электронной разведки по системе intelligence batallions в КМП; 3) фронтовой авиации пятогошестого поколений; 4) ударные беспилотники и беспилотные вертолеты; 5) аэромобильные части. Тогда реформа в ВДВ будет отвечать требованиям современной войны, и десантники будут готовы защищать интересы России в полном объеме.

Также необходимо создать в управлении воспитательной работы должности для специалистов по психологической акклиматизации десантников при выполнении боевых заданий и реабилитационный центр ВДВ. Необходимо управление международного сотрудничества ВДВ для укрепления партнерских отношений с братскими странами и странамисоюзницами, их ВДВ и десантными частями. ВДВ РФ должны стать высокотехнологичными войсками профессионалов для защиты родины и ее интересов. Следующий год должен стать годом усиленного реформирования ВДВ, а нынешний годом подготовки к реформам.

Алексей Васильев