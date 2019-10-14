Россия не спешит с испытаниями новой бомбы

В этом году ПБК-500У проверяться не будет

Высокоточные планирующие бомбы ПБК500У, получившие название "Дрель", до конца года, как планировалось ранее, не пройдут государственные испытания. Проверку, вероятно, не удастся завершить в 2019 году, сообщил Интерфаксу Владимир Лепин, глава концерна "Техмаш", входящего в госкорпорацию "Ростех".

"Дрель" – авиационная бомба, разработку которой в России возобновили в 2015 году и назвали "русским ответом" на американские JDAM и JSOW. JDAM (Joint Direct Attack Munition) – это комплект оборудования, преобразующий существующие свободнопадающие, так называемые "тупые" бомбы (dumb bombs), во всепогодные корректируемые "умные" (smart) боеприпасы. Первый комплект этого оборудования был выпущен в 1997 году фирмой "Боинг". Тактическая планирующая управляемая авиационная бомба AGM154 JSOW (Joint Standoff Weapon), предназначенная для поражения широкого спектра стационарных и подвижных целей за пределами зон ПВО (принцип "пустил – забыл"), разработана подразделением Defense Systems & Electronics американской компании Texas Instruments.

Работы по созданию ПБК500У, ведущиеся уже почти в течение 20 лет, несколько раз приостанавливались в связи с внедрением отечественной навигационной системы, по сигналам которой ориентируется снаряд. Но в конце 2018 года НПО "Базальт", входящее в "Техмаш", объявило о готовности к серийному производству этой бомбы после завершения государственных испытаний.

"Дрель" может применяться для уничтожения различных наземных целей, включая бронетехнику, РЛС ПВО, пункты управления и укрепленные инженерные сооружения. Эти бомбы могут устанавливаться на стоящие на вооружении стратегические бомбардировщики Ту22, Ту160 и Ту95МС, а также на самолеты тактической авиации Су25СМ, Су24, Су35, Су34 и Су30СМ. Однако создавалась она в основном для вооружения перспективного истребителя пятого поколения Су57. "Дрель" обладает способностью планировать на расстоянии более 30 км, и боевые самолеты могут запускать снаряд, не заходя в зону поражения ПВО. Существует возможность сбрасывать его заранее, а не непосредственно над целью ("выпустил – забыл"). При производстве "Дрели" использовались технологии малозаметности, что делает ее практически невидимой для радаров. Отсутствие в этой бомбе двигателя и других источников теплового излучения обеспечивает ее незаметность в инфракрасном диапазоне. Отделившись от самолета, она выходит на заданную точку по сигналу ГЛОНАСС, планирование происходит при помощи выдвигающихся крыльев. А на высоте 250 м ПБК500У разделяется на 15 самонаводящихся боеприпасов массой 15 кг каждый, являющихся самостоятельными бомбами, которые могут получать координаты конкретных целей. Пилот может вводить их в головку самонаведения непосредственно перед сбросом или во время полета. Отделившись от основной бомбы, они спускаются, получая целеуказания от радарных и инфракрасных сенсоров. Система ГЛОНАСС используется при позиционировании и ориентировании в пространстве, а в случае подавления спутникового сигнала могут использоваться другие способы наведения. "Дрель" будет снабжаться системой распознавания "свой–чужой" и точно выбирать цель поражения. Внешне она мало отличается от других авиационных бомб, но ее преимуществом наряду с высокими характеристиками бомбовой кассеты является невысокая стоимость.

Эксперты считают, что для локальных противостояний и контртеррористических операций это идеальное оружие, дешевое и мощное. Как сообщают СМИ, по утверждениям разработчиков, "Дрель" не имеет мировых аналогов. Несмотря на перенос сроков государственных испытаний в связи, по словам руководства "Техмаша", с плохими погодными условиями, ранее намеченные планы по принятию нового боезаряда на вооружение после проведения госиспытаний будут выполнены.

Ирина Дронина