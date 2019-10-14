Гибели не избежит никто

России хватит времени для карающего ответа

В последнее время все чаще и чаще звучат разговоры о постоянно растущей вероятности начала третьей мировой войны. Президенты и министры, политики и военные, ученые и инженеры, деятели искусства и просто люди рассуждают о возможном приходе судного дня. Их оценки и суждения звучат с трибун, по радио и телевидению, размещаются на страницах газет и журналов, в докладах и отчетах и т.д. Разрабатываются государственные стратегии и военные доктрины, создаются атомные бомбы и ядерные ракеты, самые различные средства доставки смертельных зарядов к целям, строятся противоядерные щиты и делается многое другое для нападения и защиты.

3 октября на пленарном заседании клуба "Валдай", в котором участвовал президент РФ Владимир Путин, ведущий вспомнил его слова, прозвучавшие на прошлогодней встрече. Тогда глава Кремля, говоря о возможности ядерной войны с участием России, заявил, что агрессоры "просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", а "мы как жертва агрессии, как мученики попадем в рай".

Отвечая на вопрос ведущего, стали ли мы за истекший год "ближе к раю", Владимир Путин сказал: "Мы все всегда одинаково близки к Господу, и он определит, где нам находиться после окончания нашего земного пути. Но ситуация лучше не стала. По словам президента, в связи с выходом США "из Договора о ракетах средней и меньшей дальности" ситуация ухудшалась.

Через два дня начальник штаба 15й армии Воздушно-космических сил генерал-майор Анатолий Нестечук в интервью радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос интервьюера, заявил, что у высшего руководства страны будет достаточно времени на принятие решения о возможном ответно-встречном ядерном ударе в случае ракетного нападения на Россию. "Подлетное время бывает разное. Все зависит от того, откуда летит ракета. Точную цифру я называть не буду, но в целом времени очень достаточно. Не минуты, не десятки минут. Более десятков минут", – сказал генерал.

Он отметил, что задачи по совершенствованию системы отслеживания полетов ракет решаются очень качественно. "Руководством страны этим вопросам уделяется особое внимание. Иметь гарантированную информацию, откуда были запущены ракеты, какова траектория полета, это очень важно, чтобы принять решение об ответном ударе. Права на ошибку тут нет", – заявил Нестерчук. Он уточнил, что речь идет о ситуации, при которой система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) фиксирует межконтинентальную баллистическую ракету, летящую в направлении России.

СПРН обеспечивает выдачу данных об атаках на пункты государственного и военного управления, предоставляет информацию для системы ПРО Москвы, а также фиксирует и передает сведения об околоземных объектах в систему контроля космического пространства. В состав системы входят два эшелона – наземный и космический. Наземный состоит из сети радиолокационных станций и способен обнаруживать ракеты в полете на дальности до 6 тыс. км. В состав космического эшелона входят спутники, которые могут в реальном времени обнаруживать запуски баллистических ракет с территории любого государства.

Нестечук также рассказал и о том, что ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в новой государственной программе вооружения после 2025 года.

"Нам очень важно получать информацию о противнике на других стратегических воздушно-космических направлениях. Мы знаем эти места и очень активно работаем над тем, чтобы в последующем в государственной программе вооружения коллегами в Министерстве обороны это было воплощено в конкретное решение", – добавил начальник штаба.

По его словам, в рамках нынешней госпрограммы в 2021 году планируется построить РЛС в Воркуте, в 2022м – в Оленегорске и в 2024м – в Севастополе.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что рассматривают ядерное оружие только как средство защиты. Теоретически Москва может нанести ядерный удар только в ответ на нападение. По словам Владимира Путина, такое решение может быть принято в том случае, если элементы СПРН не только зафиксируют пуск ракет противника, но и определят точные характеристики их траекторий и время доставки боеголовок к целям на территории России.

По словам экспертов, большое значение имеет, сколько ракет будут атаковать Россию. "Большая разница, летит ли в нашу сторону одиночная ракета или это массированный ракетный удар. Как раз система предупреждения нападения ракет должна фиксировать, что именно происходит", – приводит РБК слова главного редактора журнала "Арсенал Отечества", полковника запаса, члена экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктора Мураховского. "Если одиночная ракета, то у нас есть так называемая горячая линия связи с США, непосредственно с президентом и главой комитета начальников штабов. Там уточняется, что происходит: это технический сбой, непреднамеренный запуск, сбой в системе доступа к ядерному оружия и т.д. Но в такие варианты слабо верится. Такого быть не может, потому что в СПРН есть специальные алгоритмы, исключающие такие ложные срабатывания, и встроена защита от "дурака", – объяснил эксперт.

Другое дело, если речь идет о массовой атаке большим количеством ракет. По словам Мураховского, в случае массированного ядерного удара следует исходить из того, что сигнал проходит в системе боевого управления и удар по агрессору будет наноситься всеми средствами, что ознаменует начало ядерной войны между сверхдержавами.

Он отметил, что в случае массированной атаки нет никаких преимуществ или средств защиты. "Вот эти системы противоракетной обороны, которые есть у наших стран, они в лучшем случае способны отразить атаку одной или нескольких ракет, групповой удар они не способны отразить", – сказал Мураховский.

Запуск одной ракеты – это всегда "что-то странное" и скорее всего "случайный пуск", заметил заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. Другое дело, когда речь идет о массированной атаке. Именно на такую атаку и рассчитана СПРН. Единственной реакцией в таком случае является "ответная массированная ядерная атака", заявил он. Он отметил, что решение о таком исходе событий принимает президент страны. Такой сценарий, по словам заместителя, будет гарантировать взаимное уничтожение.

Что касается времени, то удары будут наноситься в течение 30 минут. "Тут от позиции мало что зависит, потому что места базирования этих ракет известны – территория США, это расчетное время", – сказал Мураховский. В случае запуска баллистических ракет с подводных лодок многое зависит от позиции, откуда происходил пуск, отметил эксперт. "Несколько десятков минут – это, конечно, растяжимое понятие. Если зафиксирован факт старта сразу же, то вот столько времени и будет, пока она не долетит", – заметил Храмчихин.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"