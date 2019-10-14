"Экспедиционный" прототип "Молота" против "Смерти председателя"

Компания "Молот-Оружия" намерена занять опустевшую нишу ружья путешественника

"Оружейный бум" 90-х на российском гражданском рынке породил некоторые весьма любопытные ружья, которые могут быть отнесены к охотничьим только в силу особенностей лицензирования гражданского оружия в нашей стране. Одно из них – легендарный "ТОЗик" – ТОЗ-106, прозванный в охотничье-оружейной среде "Смерть председателя". Причина такого прозвища очевидна – оружие здорово напоминает обрез. Да, по сути, им и является. "ТОЗик" выполнен на базе популярного промыслового ружья МЦ 20-01 и отличается от него укороченным до 295 мм стволом, пистолетной рукояткой и складным, как у АКМС, прикладом.

Ружье получилось действительно очень компактным — 53 см при сложенном прикладе. Согласно требованию закона, оружие было оснащено принудительным предохранителем: со сложенным прикладом оно не стреляет. Габариты этого оружия, самые маленькие на российском рынке, и его небольшой вес (2,5 кг) обеспечили успех этого девайса.

Хотя выпуск ружей был прекращен в 2011 году, они остаются весьма востребованными на вторичном рынке, и цены на них год от года только растут. И это при том, что возможности этого оружия на охоте, мягко говоря, посредственные. В чем же секрет успеха "Смерти председателя"?

Собственно, покупают его не охотники и не фермеры, для которых оно и было придумано, а путешественники, велотуристы и байдарочники, геологи и "дальнобойщики". То есть используется оно как экспедиционное ружье, а по факту им и является. Рассмотрим подробнее, что такое экспедиционное ружье, и какие требования к нему предъявляются?

Прежде всего, это оружие должно быть легким, компактным, удобным для длительного ношения и при этом постоянно готовым для применения по предназначению. А также не сильно мешать выполнению основных работ. Быть прочным, надежным, нетребовательным в уходе и простым в эксплуатации. Кроме того, ружье может быть использовано для добычи дичи к столу.

Оно должно постоянно находиться под рукой "оператора", обеспечивая, в случае необходимости, защиту от хищников и других агрессивных существ. То есть иметь достаточную останавливающую силу и скорострельность, позволяющую сделать быстро несколько выстрелов подряд. И, наконец, иметь функцию запуска сигнальных выстрелов.

Как мы видим, ТОЗ-106 практически полностью соответствует всем данным требованиям, кроме одного – скорострельность ружья с болтовым затвором невысока, и в случае столкновения с хищным зверем, второй выстрел можно не успеть сделать. Ну, и как уже говорилось, производство этого ружья прекращено уже восемь лет назад.

Пустующую ныне нишу экспедиционного ружья решил заполнить "Молот - Оружие". В конце этого лета на форуме компании был представлен прототип оружия – компактное помповое ружье 20-го калибра. Такой выбор позволят обеспечить более-менее приемлемую баллистику при длине ствола около 300 мм. При этом 20 калибр позволяет, при правильно подобранном патроне, уверенно поражать крупную дичь, вплоть до медведя. Вес ружья без патронов составит 2.7 кг. А длина оружия в сложенном состоянии составляет 52 см, то есть на 1 см короче, чем ТОЗ-106.

Другим выгодным отличием от "ТОЗика" является возможность использовать патроны "магнум" с длинной гильзы 76-мм, что позволяет повысить вес заряда до 30 грамм, что сопоставимо с 12 калибром. И самое главное – "помповый" механизм позволяет опорожнить 4-зарядный подствольный магазин за считанные секунды. Причем, при наличии соответствующего навыка можно осуществлять "тактическую подзарядку" магазина, не дожидаясь пока он опустеет полностью. Маловероятно, конечно, что подобная опция является очень важной для экспедиционного ружья, но пусть лучше будет.

В соответствии с отечественным законодательством, ружье будет оснащено принудительным предохранителем, блокирующим УСМ при сложенном прикладе. Ружье будет оснащено механическими прицельными приспособлениями, ствол хромированный, со сверловкой – цилиндр (установка дульных насадок не предусмотрена).

Таким образом "Молот-Оружие" подхватил идею экспедиционного гражданского оружия и, будем надеяться, выведет ее на качественно новый уровень.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",