Американцы обиделись на русский спецназ

Разразившаяся в Ливии гражданская война истощила обе противоборствующие стороны. Кроме того, местные солдаты отличаются отсутствием опыта боев, низкой мотивацией и слабой устойчивостью, из-за чего несут большие потери.

В связи с этим в военкоматах Ливии стараются набрать на службу иностранцев. При этом преимуществом пользуются, почему-то русские.

Так на одном из ливийских призывных пунктов, расположенном возле консульства США, было размещено следующее объявление: "В войска специального назначения требуются люди с большим опытом. Только русские".

Его разместили местные рекрутеры, оказавшись под впечатлением действий российского спецназа в Сирии. Очевидно, в Ливии высоко оценили уровень профессионализма бойцов Сил специальных операций Минобороны РФ, а также членов российских частных военных компаний, которые продолжают обучать своих сирийских коллег.

Это объявление вызвало волну обсуждений в Сети. Пользователи с Ближнего Востока сразу же вспомнили, что российские военные являются наследниками Советской Армии и советских спецслужб, которые считались одними из лучших в мире.

В США обратили на него внимание. В комментариях к этому заявлению, размещенному в соцсетях, американские пользователи пишут: "А чем мы хуже?"

В связи с поднявшейся волной обсуждений, сотрудники ливийского призывного пункта сняли это объявление, которое провисело всего два дня, однако, оно уже успело наделать много шума, отмечает портал Free News.