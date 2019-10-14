Войти
14.10.2019
Военно-промышленный курьер

В Европе увеличивается группировка стратегических бомбардировщиков США

153
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Из США в Британию перебазированы ещё три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие, сообщает Командование ВВС США в Европе.

Группа бомбардировщиков приземлилась на авиабазе Фэрфорд в Британии.

Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress из состава 2-го бомбардировочного крыла ВВС США совершили трансатлантический перелет с авиабазы Барксдейл в американском штате Луизиана.

"Командование глобального удара отрабатывает способность бомбардировщиков к операциям из района передового базирования для выполнения задач Командования ВВС в Европе, а также задач Европейского командования США", - указано в сообщении.

Экипажам поставлена задача отработать взаимодействие с европейскими союзниками, а также лучше изучить условия европейского театра военных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВВС США перебросили в Великобританию шесть стратегических бомбардировщиков B-52H и три стратегических стелс-бомбардировщика B-2 Spirit.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
20.04.2017
Кузькины папа и мама
10.03.2016
Ядерное оружие стран НАТО
22.06.2015
Баллада о бомбардировщике по-русски и по-американски ("Русская служба «Голоса Америки»", США)
15.12.2014
Под прицелом небесных «киллеров»: почему Америка испугалась русских «медведей» и «лебедей»
30.06.2014
Пять революционных американских вооружений, которых не было ("The National Interest", США)
31.12.2011
Бюджет Пентагона подвергся серьезному секвестру
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.10 04:14
  • 1
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 14.10 04:11
  • 1
"Мы не вечные просители": Турция объяснила покупку С-400
  • 14.10 03:59
  • 37
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 14.10 03:37
  • 1
ВПК США может лишиться поставок тантала из Конго
  • 14.10 03:29
  • 1
Каким будет белорусско-российский ответ на американские учения?
  • 14.10 01:46
  • 14
США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей
  • 14.10 00:28
  • 7
Минобороны может подписать новый контракт на Су-34, рассматривается вопрос о переносе производства - газета
  • 13.10 23:16
  • 7
Китай представил вертолёт собственной разработки для условий высокогорья
  • 13.10 22:07
  • 11
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 13.10 17:04
  • 1
В армии нет денег? В чем депутаты винят правительство
  • 13.10 14:11
  • 20
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 13.10 10:47
  • 5
В США хотят ввести эмбарго на поставки оружия для Турции
  • 13.10 10:22
  • 1935
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.10 21:48
  • 1
"Газпром" и "Saudi Aramco" отнесли к главным виновникам глобального потепления
  • 12.10 19:32
  • 6
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья