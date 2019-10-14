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14.10.2019
Российская газета

Какие фильмы об армии снимут российские военные

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Источник изображения: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости

В минобороны сдержанно прокомментировали заявление референта Главного военно-политического управления Вооруженных сил Рустема Клупова. В кулуарах молодежного форума "Будущее" он сказал корреспонденту ТАСС, что на экраны скоро выйдет художественная кинолента о российских военных в Сирии.

"Затронута в целом деятельность нашей группировки войск - и миротворческая, и гуманитарная - и деятельность подрывная со стороны западных государств. Это все будет очень интересно. Надеюсь, что у нас получится на пять баллов, - цитирует агентство Клупова. - Есть сценарии, над этим работают. Я сейчас не могу точно сказать, какие фильмы на какой стадии находятся".

Он добавил, что будущие киноленты также расскажут о событиях Великой Отечественной, 75-летие Победы в которой отметят в будущем году. А еще - о подвигах русского и российского солдата на поле брани.

В том, что такие фильмы обязательно появятся в кинопрокате, в минобороны не сомневаются. Однако говорить, что художественная лента о наших военных в Сирии выйдет на экране в будущем году, там считают преждевременным. В ведомстве корреспонденту "РГ" дали понять: работа над подобной картиной - длительный и весьма трудоемкий процесс, и заранее анонсировать показ еще не готового фильма не стоит.

Между тем в мае руководитель Клупова замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Андрей Картаполов сообщил ТАСС: художественные фильмы о Сирии появятся в ближайшее время. Слова его референта не противоречат заявлению заместителя министра.

О необходимости воссоздать киностудию для съемок художественных фильмов про современную Российскую армию не раз говорил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу. Весной на церемонии вручения премии минобороны в области культуры и искусства он предложил добавить в конкурс номинации, затрагивающие сферы кино, и задуматься над проведением фестиваля армейских фильмов.

В подмосковном парке "Патриот" минобороны планирует создать киностудию или киноцентр

Позже в эфире телеканала "Звезда" министр сообщил, что в подмосковном парке "Патриот" планируется создать киностудию или киноцентр. Там, по словам Шойгу, будут снимать "хорошее, правдивое кино" про сегодняшних героев, в том числе про тех, кто "противостоит этому огромному чудовищному монстру, которым является международный терроризм".


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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