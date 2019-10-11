Армия Беларуси: высокий рейтинг военной мощи при очень низком бюджете

Согласно рейтингу военной мощи Military Strength Ranking-2019, составленному организацией Global Firepower Index, Беларусь заняла 39-ю позицию.

Страны-соседи Беларуси – Литва и Латвия – на 81 и 105 месте соответственно, Украина – на 29, Польша за последний год потеряла две строчки, заняв 24 место.

Во время составления рейтинга экспертами учитывались такие факторы, как: количество бронемашин, самолетов, военных кораблей, находящихся на вооружении у стран, численность кадрового состава армии и количество резервистов, также уровень финансирования военной сферы, инфраструктура страны и другие факторы, влияющие на боеспособность национальных вооруженных сил.

Согласно данным, представленным организацией Global Firepower Index, за последние два года армия Беларуси в мировом рейтинге поднялась на 10 пунктов. Улучшить позиции удалось за счет модернизации имеющейся техники и принятия на вооружения новых образцов ВВСТ собственного производства.

Проводя сравнительный анализ армий соседних стран-членов НАТО белорусская армия демонстрирует высокий уровень боеготовности.

Если сравнивать по типам вооружения, то по количеству РСЗО Минск существенно опережает Польшу, Литву и Латвию. Также на вооружении белорусской армии стоит большее количество штурмовиков (107), чем у натовских соседок вместе взятых.

В сравнении с ВС Литвы и Латвии армия Беларуси превышает соседей по всем показателям, за исключением двух. У Беларуси нет флота и, самое главное, выделения на оборону, выраженные в отношении к ВВП, гораздо скромнее, чем военные траты Вильнюса и Риги.

К примеру, Латвия тратит на свое 13-тысячное войско 280 млн долларов в год, имея на вооружении всего 5 вертолетов, 303 ББМ, 47 САУ и ни одного танка, ни одной РСЗО.

В 2018 году Вильнюс потратил на свои ВС 480 млн долларов. Численность военнослужащих составляет почти 19 тысяч. На вооружении состоит всего один тренировочный самолет, 4 транспортных самолета и 6 вертолетов. Также армия Литвы оснащена 132 ББМ и 132 САУ. Сейчас военный бюджет Литвы составляет чуть более 900 млн евро, а в следующем году перешагнет за миллиард!

В лидерах по военным бюджетам в регионе Польша, причем с существенным отрывом – в 2018 году оборонный бюджет Войска Польского составил 9,36 млрд долларов, что превышает бюджет ВС Беларуси в более чем 12 раз (!). При этом белорусской армии еще удается по некоторым позициям превосходить армию Польши (по числу штурмовиков, единиц буксируемой артиллерии и РСЗО).

Военные бюджеты. Источник: www.belvpo.com

Таблица военных расходов, составленная на основании данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI)

Однако стоит заметить, что данное преимущество – это дело времени. Старение вооружения и военной техники представляет для ВС РБ серьезную проблему. Состояние образцов, доставшихся в качестве советского наследия, постоянно ухудшается, все дороже становится содержание их парка и все больше требуется средств на ремонт и модернизацию.

По сравнению с Войском Польским, Минск в два раза отстает по количеству истребителей, транспортных и тренировочных самолетов, танков и ББМ. Причем в Польше выделяются огромные деньги на закупку нового вооружения. К примеру, недавно Варшава анонсировала закупку 32 новейших самолетов F-35.

Вместе с тем, все эти сопоставления достаточно условны, так как на стороне Польши, Литвы и Латвии – весь военный потенциал Североатлантического альянса. Тем не менее, данные Military Strength Ranking-2019 вполне подкрепляют тезис о том, что белорусская армия представляет собой довольно значительную военную силу в масштабах Восточноевропейского региона.

Несмотря на то, что Беларусь является союзницей огромной ядерной державы – России, Минску порой приходится рассчитывать только на свои силы. Ярким показателем этого является то, что Беларусь вынуждена в кооперации с другими странами разрабатывать современные образцы вооружения, так как для союзной Москвы поставка новейших систем ПВО, ракетных комплексов, летательных аппаратов является, в первую очередь, бизнесом.

Исходя из расстановки сил в регионе, а также характера современных конфликтов, Беларуси жизненно необходимо пересмотреть размер оборонного бюджета в пользу увеличения, потому как ждать военных новинок из РФ можно долго. И, судя по всему, такое положение может существовать неопределенно долго. Поэтому рассчитывать необходимо, в первую очередь, на собственные силы, а не ждать помощи от добрых соседей и партнеров.

Армии Беларуси, Польши, Литвы и Латвии. Источник: www.belvpo.com

Таблица составлена на основании данных Global Firepower Index

Сергей Острына