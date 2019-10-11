Миротворцы в Беларуси есть и они готовы ехать на Донбасс

Беларусь готова ввести миротворцев в Донбасс, если будет согласие двух сторон, заявил на встрече с украинскими СМИ президент республики Александр Лукашенко.

Многие скептики утверждают, что Минск не обладает достаточным количеством миротворцев, однако, как показывает опыт других государств, не обязательно иметь большое количество «голубых касок» в составе ВС. В связи с этим будет показателен опыт участия Польши в различных заграничных операциях.

Если говорить об отдельных миротворческих силах, то в составе Войска Польского их нет. Однако национальные воинские контингенты одновременно принимают участие в различных миссиях НАТО и ЕС. Более того, Варшава после более чем 10-летнего перерыва вновь будет участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН.

Следует знать, что польский воинский контингент, который планируется отправить в ту или иную точку мира, формируется силами различных частей и соединений национальной армии, военными жандармами, полицейскими и пограничниками. Его состав зависит от задач, которые будут предусмотрены мандатом миссии. Поэтому участников набирают из различных министерств и ведомств.

Перед отправкой в район конфликта военнослужащие проходят интенсивное обучение в центре подготовки к заграничным миссиям в городе Кельце. Цикл занятий разбит на два этапа – 30-40 и 10-15 дней соответственно. Первый этап включает изучение района операции, основ языка и традиций государства. Второй – это боевое слаживание подразделений, учения по отработке действий в чрезвычайных ситуациях. Речь идет не только об изучении вопросов патрулирования территорий, но и охраны баз, действий в условиях вооруженного нападения или массовых беспорядков, медицинской эвакуации, ликвидации последствий применения оружия массового поражения, промышленных и техногенных аварий. Особое внимание уделяется вопросам военно-гражданского сотрудничества.

Завершает весь цикл подготовки сертификационное учение, которое дает право на выполнение задач в составе миссии.

К примеру, в состав Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF) Польша в 2010-2012 гг. выделяла до 2600 человек. В этот период в операции поочередно принимали участие военнослужащие 1-й механизированной дивизии, 10-й бронекавалерийской, 17-й механизированной, 15-й механизированной и 6-й воздушно-десантной бригад. Кроме того, в составе очередных смен их дополнял личный состав разведывательных, артиллерийских, инженерно-саперных полков, полков РХБЗ, сил специальных операций, групп психологических операций и военно-гражданского сотрудничества, бригад тылового обеспечения.

Таким образом, военнослужащие практически всех частей и соединений Войска Польского, военной жандармерии, пограничной охраны, полиции принимали участие в различных заграничных миссиях.

Очевидно, что если будет принято соответствующее политическое решение о введении миротворцев в Донбасс, то Беларусь может направить туда не только уже подготовленную и находящуюся в готовности миротворческую роту из состава 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, но и других специалистов, в которых возникнет необходимость.

К слову такой небольшой опыт у Минска уже есть. Например, в миротворческой миссии в составе Временных сил ООН в Ливане белорусские штабные офицеры и военные медицинские специалисты продолжительное время являются основной составляющей национального контингента.

Безусловно, миротворческая рота является наиболее готовым подразделением, поэтому она могла бы взять на себя ведущую роль в составе белорусской сводной группы и помочь подготовке других специалистов.

В составе миротворческой миссии на Украине, к примеру, могли бы привлекаться подразделения механизированных бригад, которых в Беларуси – четыре (120-я, 19-я, 6-я и 11-я). Кроме того, каждый разведывательный батальон из состава бригад мог бы выделить контингент численностью до роты, который можно было бы усилить расчетом беспилотных летательных аппаратов.

Минск может использовать в тех же целях выделенные силы и средства бригад внутренних войск МВД (их численность оценивается в 14 тыс. человек) и ССО (около 6 тыс.), которые проходят миротворческую подготовку в рамках ОДКБ. Стоит помнить, что 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада и 5-я отдельная бригада специального назначения предназначены выполнять различные задачи специальными методами в целях прекращения вооруженного конфликта.

По примеру Польши, где в состав воинского контингента часто включают пограничников или полицию, обеспечение порядка на границе также могли бы взять на себя и внутренние войска МВД и силы Государственного пограничного комитета Белоруссии. К слову, они хорошо знакомы с особенностями украинской границы. Немаловажно и то, что белорусам нет необходимости тратить время на изучение языка или национальных традиций Украины, что значительно сократит сроки подготовки контингента.

Эксперты, которые считают, что у Минска нет достаточного числа миротворцев для обеспечения мирного урегулирования конфликта в Донбассе, заблуждаются. Силовой блок страны обладает достаточным ресурсом для ротационного выполнения стабилизационных задач на Украине.

Заявления президента Лукашенко о готовности выслать миротворцев в Донбасс имеют четкие основания. И отсутствие поддержки данного предложения свидетельствует лишь о том, что некоторые силы очень заинтересованы в продолжении этого конфликта.

Николай Астровский