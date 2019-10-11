В Госдуме заявили об игнорировании правительством просьб о поддержке армии

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне заявил, что правительство игнорирует его рекомендации по вопросам потребностей армии.

Соответствующее заключение к первому чтению законопроекта "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" опубликовано на сайте нижней палаты.

В документе, подписанном главой комитета Владимиром Шамановым, отмечается, что кабмин не принимает во внимание просьбы повысить зарплаты гражданскому персоналу воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти.

Также подчеркивается, что в дальнейшем такая ситуация может привести к росту очередей на жилье среди военных.

Помимо этого, депутаты заявили о "выравнивании уровня оплаты работников низкой квалификации по отношению к работникам с более высокой квалификацией", а также о "нивелировании гарантий, связанных с оплатой труда в районах с неблагоприятными климатическими условиями".

Проект федерального бюджета

В конце сентября правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2020-2022 годы.

Согласно документу, в 2020 году доходы планируются на уровне 20,4 триллиона рублей (в том числе дополнительные нефтегазовые — 2,3 триллиона рублей), расходы — 19,5 триллиона рублей, профицит — 0,9 триллиона рублей. Прогнозируемый объем ВВП — 112,86 триллиона рублей, инфляция не более трех процентов.

В 2021 году доходы бюджета планируются на уровне 21,2 триллиона рублей (дополнительные нефтегазовые — 2,2 триллиона рублей), расходы — 20,6 триллиона рублей, профицит — 0,6 триллиона рублей.

В 2022-м — 22,06 триллиона (2,03 триллиона), 21,77 триллиона и 0,29 триллиона рублей соответственно.