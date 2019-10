Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Двадцать пять лет разработки, многократное перепрофилирование и несколько попыток продлить жизнь — американские военные решили вооружить дальний бомбардировщик B-1B Lancer гиперзвуковым оружием. Это, по мнению Пентагона, позволит продержать его в строю еще несколько лет. О непростой судьбе воздушного "всадника", а также его отличиях от главного российского конкурента Ту-160 — в материале РИА Новости.

Разрабатывать сверзвуковой бомбардировщик B-1 американцы начали в середине 1960-х. Инженеры попытались упаковать в самолет все имевшиеся на тот момент новейшие технологии, а акцент при проектировании был сделан на малозаметность. Но, несмотря на это, B-1 стал лишь переходной моделью между дозвуковым бомбардировщиком B-52 Stratofortress и перспективным на тот момент B-2 Spirit.

Вскоре построили первую партию опытных машин. Однако в полномасштабную серию они сначала так и не пошли. Производство B-1 приостановили, сосредоточившись на разработке дальнобойных крылатых и баллистических ракет.

Второй шанс самолет получил только в середине 1980-х, когда его приняли на вооружение. При этом назначение кардинально изменилось — теперь это был не высотный бомбардировщик: B-1B предназначался для прорыва противовоздушной обороны противника на больших скоростях и малой высоте. Поэтому, например, даже ИК-ловушки у него отстреливаются вниз, а не вверх.

На сегодня Lancer — единственный американский боевой самолет с крылом изменяемой стреловидности. Он выполнен по нормальной аэродинамической схеме с широким применением стелс-технологий — это радиопоглощающие покрытия, особая конструкция гондол двигателей и расположение антенны бортовой РЛС. Такие решения снижают эффективную поверхность рассеивания, которая в несколько раз ниже, чем у "летающей крепости" B-52. Однако B-1B все же сильно не дотягивает по этому критерию до B-2 Spirit.

В условиях холодной войны самолет позиционировался как сверхзвуковой носитель ядерного оружия. Однако после распада СССР у Пентагона сменились приоритеты, и с бомбардировщика сняли ядерные бомбы, заменив их обычными.

Бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США

Источник изображения: © Flickr / U.S. Department of Defense/ Joshua J. Seybert, U.S. Air Force