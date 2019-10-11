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11.10.2019
РИА Новости

Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"

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Бобмардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе над Сирией
Бобмардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе над Сирией.
Источник изображения: © Staff Sgt. Colton Elliott

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Двадцать пять лет разработки, многократное перепрофилирование и несколько попыток продлить жизнь — американские военные решили вооружить дальний бомбардировщик B-1B Lancer гиперзвуковым оружием. Это, по мнению Пентагона, позволит продержать его в строю еще несколько лет. О непростой судьбе воздушного "всадника", а также его отличиях от главного российского конкурента Ту-160 — в материале РИА Новости.

Поджавшие крылья

Разрабатывать сверзвуковой бомбардировщик B-1 американцы начали в середине 1960-х. Инженеры попытались упаковать в самолет все имевшиеся на тот момент новейшие технологии, а акцент при проектировании был сделан на малозаметность. Но, несмотря на это, B-1 стал лишь переходной моделью между дозвуковым бомбардировщиком B-52 Stratofortress и перспективным на тот момент B-2 Spirit.

Вскоре построили первую партию опытных машин. Однако в полномасштабную серию они сначала так и не пошли. Производство B-1 приостановили, сосредоточившись на разработке дальнобойных крылатых и баллистических ракет.

Второй шанс самолет получил только в середине 1980-х, когда его приняли на вооружение. При этом назначение кардинально изменилось — теперь это был не высотный бомбардировщик: B-1B предназначался для прорыва противовоздушной обороны противника на больших скоростях и малой высоте. Поэтому, например, даже ИК-ловушки у него отстреливаются вниз, а не вверх.

На сегодня Lancer — единственный американский боевой самолет с крылом изменяемой стреловидности. Он выполнен по нормальной аэродинамической схеме с широким применением стелс-технологий — это радиопоглощающие покрытия, особая конструкция гондол двигателей и расположение антенны бортовой РЛС. Такие решения снижают эффективную поверхность рассеивания, которая в несколько раз ниже, чем у "летающей крепости" B-52. Однако B-1B все же сильно не дотягивает по этому критерию до B-2 Spirit.

В условиях холодной войны самолет позиционировался как сверхзвуковой носитель ядерного оружия. Однако после распада СССР у Пентагона сменились приоритеты, и с бомбардировщика сняли ядерные бомбы, заменив их обычными.

Бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США

Источник изображения: © Flickr / U.S. Department of Defense/ Joshua J. Seybert, U.S. Air Force

Белый конкурент

Ближайший аналог B-1B — российский бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь". Эти два самолета создавались в одно время для выполнения схожих задач — быстрой доставки ядерных ракет и ударов по целям в глубине обороны противника.

Они даже внешне похожи, хотя американец заметно отстает от Ту-160 по техническим характеристикам и боевым возможностям: "всадник" может разгоняться всего до 1,25 Маха, максимальная скорость "Белого лебедя" — 2,05 Маха.

По грузоподъемности российский самолет тоже впереди с максимальной взлетной массой в 275 тонн против 216 тонн у американца. "Тушка" может взять на борт сорок пять тонн ракет и бомб, "Лансер" — чуть более тридцати. Радиус действия Ту-160 — шесть тысяч километров, B-1B Lancer — около пяти с половиной.

"Тушка" изначально получилась довольно надежной машиной с большим заделом по модернизации. В частности, в рамках госпрограммы вооружений запланирована доработка Ту-160 и Ту-160М до версии М2. По заявлениям военных, это будет абсолютно новая машина, равных которой в мире пока нет и в обозримой перспективе не предвидится.

Улучшенные самолеты оснастят новыми вычислительными и бортовыми системами, средствами контроля, бесплатформенной инерциальной навигационной системой, средствами радиоэлектронной борьбы, современным комплексом управления вооружением и другим оборудованием.

Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160

Источник изображения: © Фото : ГК "Ростех"

Вторая жизнь "всадника"

Lancer в техническом плане вышел менее удачным. Недостатки полезли в первых полетах. Надежность бортовой электроники оставляла желать лучшего из-за сложности, самолет плохо управлялся и имел склонность к сваливанию.

По аварийности эти бомбардировщики — среди лидеров в американских ВВС. В результате катастроф потеряно десять бортов, при этом погибли семнадцать пилотов. Один из последних инцидентов — аварийная посадка на авиабазе в Техасе в мае прошлого года. Расследование выявило неполадки с креслами катапультирования, из-за чего тогда приостановили полеты всех машин. По этой же причине "Лансеры" "приземлили" еще на месяц в марте 2019-го.

Впрочем, повоевать B-1B все же успели: сбрасывали свободнопадающие и корректируемые авиабомбы на Югославию, Афганистан, Ирак и Сирию. Сегодня в ВВС США насчитывается шестьдесят два таких бомбардировщика. Они останутся в строю как минимум до 2030-го. По планам Пентагона, им на смену к середине 2020-х придут "невидимки" нового поколения B-21 Raider.

Пока же US Air Force представили очередной вариант модернизации B-1. В новой версии самолеты возьмут вдвое больше бомб и ракет, во внутреннем отсеке планируется разместить подвес карусельного типа, позаимствованный у B-52. Но самое главное — "Лансеры" оснастят гиперзвуковым оружием.

Бомбардировщики B-1B Lancer на авиабазе Андресон на Гуаме

Источник изображения: © Фото : US Air Force / Tech. Sgt. Richard P. Ebensberger

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