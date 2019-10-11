Замминистра обороны Булгаков высоко оценил учения "Эшелон-2019"
ПОЛИГОН МУЛИНО (Нижегородская обл.), 10 окт - РИА Новости. Учения "Эшелон-2019" с силами и средствами материально-технического обеспечения (МТО) государств-членов ОДКБ, завершившиеся на полигоне Мулино в Нижегородской области, прошли успешно, сообщил замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.
Учения прошли с 8 по 10 октября. В них принимали участие воинские контингенты России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
На учениях были отработаны вопросы восполнения расхода ракет, боеприпасов и других материальных средств, размещения полевого склада горючего на местности, организации обслуживания и ремонта вооружения и военной техники.
"В учениях принимала участие современная техника, стоящая на вооружении частей и соединений МТО. Потому что жизнь не стоит на месте: меняется тактика ведения боя, соответственно, на вооружение поступает необходимая техника и тыловые части и соединения тоже идут в ногу со временем", - подчеркнул Булгаков.
Подразделения также выполнили эвакуацию техники к местам ремонта силами ремонтно-эвакуационных групп, подачу боеприпасов и других материальных средств с использованием вертолетов Ми-8. Учения "Эшелон-2019" являются составной частью оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2019", которое проводится с 8 по 29 октября на территории России, Белоруссии и Таджикистана.
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