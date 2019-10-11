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11.10.2019
Российская газета

В российские войска поступили комплексы управления "Фаворит"

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Зенитно-ракетный комплекс С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400.
Источник изображения: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов

Отличительная особенность комплексов в том, что они могут управлять зенитно-ракетными системами как семейства С-300, так и С-400. А это должно значительно повысить боевую эффективность противовоздушной обороны.

"Трехсотки" считаются лучшими зенитно-ракетными системами в мире. И они постоянно совершенствуются. Однако это имеет свой недостаток. Обновленные системы и старые, которые продолжают стоять на вооружении, порой оказываются несовместимы именно по управлению.

Для мирного времени не существенно. Но в условиях военного конфликта, когда может потребоваться срочно взять управление похожими, но все-таки уже различными "трехсотками", такая несовместимость может иметь самые негативные последствия.

И вот, наконец, наши специалисты решили эту задачу.

Как сообщили в минобороны, войска противовоздушной обороны Западного военного округа получили на вооружение мобильный комплекс управления глубоко модернизированной зенитно-ракетной системой С-300ПМ-2 "Фаворит".

Особо подчеркивается, что "новый пункт управления вместе с системой радиолокационного обнаружения отличает заложенные технические возможности управления комплексами не только семейства С-300, но и С-400 с усовершенствованными боевыми частями ракет". По информации военных, новый комплекс заступит на боевое дежурство по охране воздушного пространства в конце октября 2019 года.

Не секрет, что "Фаворит" - дальнейшее развитие зенитной ракетной системы С-300П. Ее боевые возможности повысились благодаря новой ракете. Она имеет повышенную эффективность поражения баллистических целей на дальностях до 40 км с обеспечением подрыва боевого заряда цели и увеличения дальней границы зоны поражения аэродинамических целей до 200 км, в том числе при стрельбе вдогон. У "Фаворита" расширены информационные возможности командного пункта системы по обнаружению и сопровождению баллистических целей с сохранением сектора обнаружения аэродинамических целей.

С-400 "Триумф", которые также поступают в войска ПВО, в свою очередь являются развитием "Фаворита". Причем развитие затронуло всю систему, поэтому справедливо "трехсотке" не стали присваивать дополнительные буквенно-цифровые индексы, а сразу дали новое имя. Сегодня С-400 - настоящий бестселлер мирового рынка вооружений. За ним выстроилась целая очередь.

Новые комплексы могут управлять зенитно-ракетными системами как семейства С-300, так и С-400

Появление унифицированного комплекса управления должно снизить себестоимость производства весьма недешевых зенитно-ракетных систем и упростить их обслуживание в войсках.

Также стало известно, что Крымский полуостров и весь Юг России закроют сверхмощными радарами "Ниобий-СВ". Они работают в метровом диапазоне и способны видеть все летящие объекты - от гиперзвуковых ракет и самолетов-невидимок до небольших беспилотников, в том числе изготовленных по системе "Стелс".

Как утверждают специалисты, радары "Ниобий-СВ" способны сканировать воздушное пространство над всей акваторией Черного моря. Что важно: они высокомобильны и работают в дежурном режиме, то есть включены будут постоянно. Первые образцы новейшей РЛС уже проходят в войсках опытную эксплуатацию.


Сергей Птичкин

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Россия
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Небо РЛК
С-300
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С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
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В зените
1 комментарий
№1
11.10.2019 01:50
Я так и не понял:

В российские войска поступили комплексы управления "Фаворит"

или

В российские войска поступили комплексы управления "ФаворитОМ"?

В заголовке - одно, по тексту - другое.
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