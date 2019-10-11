В НАТО заявили о готовности альянса к иным отношениям с РФ

Североатлантический альянс (НАТО) хотел бы иных отношений с Россией и готов к ним, однако из-за того, что РФ не отказывается от "подрывающих" отношения действий, альянс будет к ним адаптироваться. Об этом 10 октября заявила постпред Великобритании при НАТО Сара Макинтош, передает "РИА Новости".

"Отношения с Россией сейчас не такие, каких бы хотели члены альянса. Каждый член альянса готов к другим отношениям с Россией, если она прекратит свою деструктивную деятельность и прекратит нарушать основанную на правилах международную систему", — сказала она во время выступления в лондонском Королевском институте вооруженных сил (RUSI).

По ее словам, альянс ведет "двухколейную" политику в отношении России: с одной стороны, противостояние и оборона, а с другой — диалог. "Россия сделала выбор не отказываться от действий, которые так подорвали наши отношения, предпочла продолжать их, так что в этом году мы работаем над тем, чтобы оставаться сильными и адаптироваться к нарушениям и к прекращению действия договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также адаптироваться к факту размещения новых российских ракет", — добавила британский постпред.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года. В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.