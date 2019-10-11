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11.10.2019
Lenta.ru

Китай показал "боевой НЛО"

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Источник изображения: Фото: @alert5

На выставке China Helicopter Exposition 2019, открывшейся 10 октября в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая), замечен макет дискоообразного летательного аппарата, по форме напоминающий неопознанный летающий объект (НЛО), пишет The Drive.

Американское издание отмечает, что в диаметре основной ротор летательного аппарата, предназначенный для его вертикально подъема, достигает примерно 5 метров, а само изделие вмещает, вероятно, до двух человек. The Drive скептически относится к перспективам представленного изделия, отдельные возможности которого сравниваются с действующими моделями боевых вертолетов.

Согласно опубликованной пользователем Alert 5 в Twitter спецификации аппарата, дисколет способен развивать скорость до 650 километров в час.

Ранее 1 октября на параде, прошедшем на площади Тяньаньмэнь в Пекине, посвященном 70-летию образования республики, Китай продемонстрировал свои мощнейшие и перспективные вооружения.

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Страны
Китай
США
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