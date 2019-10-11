У города Советска в Калининградской области отныне будет корабль-тезка

12 октября в Балтийске пройдет ритуал первого подъема Военно-морского флага России на новейшем малом ракетном корабле "Советск".

МРК проекта 22800 "Каракурт" построен на судостроительном заводе "Пелла". Это уже второй корабль данного проекта, который будет принят в состав Балтфлота. Первый, МРК "Мытищи", с декабря 2018 года служит в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

МРК проекта 22800 "Каракурт" создан для ведения боевых действий в ближней морской зоне. По флотским меркам корабль имеет миниатюрный размер: длина – 67 метров, ширина – 11 метров, водоизмещение – 800 тонн. Такие характеристики делают его практически незаметным для радаров противника. Ракетоносцы этого класса имеют хорошую мореходность, так как изначально проектировались для использования в открытом море. Дальность плавания "Каракурта" составляет 2,5 тысячи миль, автономность – 15 суток, скорость хода – 30 узлов. "Каракурты" оснащены комплексами ударного и противовоздушного оружия, системами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи. Основным вооружением этих кораблей стали крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)