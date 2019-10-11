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11.10.2019
Российская газета

РЛС для обнаружения миниатюрных беспилотников разработали в России

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Источник изображения: Виталий Тимкив/РИА Новости

В России разработали радиолокационную станцию для обнаружения малоразмерных дронов. Расстояние - до семи с половиной километров. Оборудование полностью сделано на отечественной электронно-компонентной базе и не имеет аналогов.

Об этом сообщила пресс-служба Госкорпорации Ростех. Разработкой радиолокаторов занимались специалисты холдинга "Росэлектроника". Станция радиоподсвета цели (РПЦ) обнаружит и сопроводит малоразмерные и малоконтрастные объекты с эффективной площадью рассеивания от 30 квадратных сантиметров. У нее также широкий диапазон скоростей и возможность полетов на малых и сверхмалых высотах. Аппаратура, зафиксировав объект, передаст о нем данные в центр управления.

Это многоканальная радиолокационная станция Ка-диапазона, имеющая небольшие размеры - 325240230 миллиметров. РПЦ размещается на поворотном устройстве, которое обеспечивает обзор во всех направлениях. Управлять ею можно как вручную с ноутбука, так и автоматически.

Как прокомментировал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, беспилотные летательные аппараты представляют все большую опасность. Они могут заниматься наблюдением, разведкой, нести взрывчатку, работать в том числе и в рое дронов. Традиционные методы радиолокации не дают надежного обнаружения беспилотников. А вот новое устройство успешно решает эту задачу.

На сегодняшний день уже готовы первые образцы аппаратуры, они прошли полевые испытания.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
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