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11.10.2019
Lenta.ru

В России описали действия после "любой агрессии" против нее

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Источник изображения: Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Любая агрессия против России повлечет за собой уничтожение не только ее непосредственного источника, но и центров, где принималось решение о нападении на страну, пишет в "Российской газете" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Ведь при любой агрессии против России наши МБР [межконтинентальные баллистические ракеты], гиперзвуковые комплексы и "оружие возмездия" ударят не только по источникам этой агрессии, но и по центрам, где принималось решение об этой агрессии", — уверен автор.

Леонков выразил надежду, что "в противостоянии НАТО и России победит все-таки разум и инстинкт самосохранения, так как после военного противостояния, которое однозначно будет глобальным, ветеранов Третьей мировой войны не будет".

В июле эксперт заявил, что перспективная крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник" с малогабаритной ядерной энергоустановкой является "оружием возмездия", которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки МБР.

В феврале телеканал "Россия-1" в программе "Вести недели" сообщил, что целями российских перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" в случае угрозы Москве со стороны Вашингтона могут стать пять военных центров принятия решений в США.

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Страны
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
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