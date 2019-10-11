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11.10.2019
WarSpot

РК-10: ракета на все случаи жизни

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Источник изображения: warspot.ru

Киевское КБ "Луч" разработало универсальную ракету, способную поражать наземные и воздушные цели. Вчера, 9 октября, портал mil.in.ua сообщил о том, что на выставке "Зброя та безпека-2019", проходящей в эти дни в столице Украины, была презентована ракета РК-10.

"Универсальная управляемая ракета РК-10 со сменными боевыми частями в составе комплекса предназначена для поражения неподвижных и подвижных современных бронированных целей, оснащённых динамической защитой, катеров, малогабаритных кораблей и воздушных маломанёвренных целей", — сообщили в пресс-службе КБ "Луч".

Ракета РК-10

Источник изображения: mil.in.ua

РК-10 может выпускаться в вариантах противотанковой управляемой ракеты Р-10-К и зенитной управляемой ракеты Р-10-ОФ. Противотанковая Р-10-К оснащается тандемной кумулятивной частью и способна пробивать до 1100 мм брони за динамической защитой. Зенитная Р-10-ОФ оснащается осколочно-фугасной боевой частью с ударным ядром и неконтактным датчиком цели. Обе версии имеют систему наведения по лазерному лучу с сопровождением цели в автоматическом режиме.

Технические характеристики РК-10:

  • максимальная дальность стрельбы: 10 000 м;
  • масса ракеты: 38 кг;
  • масса ракеты в контейнере: 62 кг;
  • длина контейнера: 2144 мм;
  • внешний диаметр контейнера: 190 мм;
  • температурный диапазон применения: от ?40 до + 60° C.

Схематическое изображение РК-10

Источник изображения: mil.in.ua

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Луч ГосККБ (Украина)
Луч КБ
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