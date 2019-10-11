"Эй, ЕС!": Эрдоган пригрозил Европе беженцами

Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на критику европейских стран заявил, что может "выпустить" сирийских беженцев в Европу. Это произойдет в том случае, если Брюссель назовет его военную операцию "Источник мира" в Сирии вторжением или оккупацией.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал заявления Евросоюза, осуждающего трансграничную операцию Анкары "Источник мира" в Сирии. Президент Турции пригрозил ЕС, что откроет беженцам путь в Европу, если та назовет эту операцию вторжением и оккупацией.

"Эй, Европейский союз, возьми себя в руки! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое - мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам", - приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

В своей речи Эрдоган также подчеркнул, что Брюссель "постоянно обманывал и никогда не был искренним", передает РИА "Новости". По словам главы Турции, его страна находится "под угрозой атак террористов", которыми, по мнению турецкой стороны, являются курды, проживающие на севере Сирии.

Вместе с тем он подверг критике власти Саудовской Аравии и Египта, которые также осудили турецкую операцию в Сирии. "Пусть Саудовская Аравия посмотрит в зеркало. Кто довел Йемен до такого состояния? Сначала пусть за это ответят. Вы нам не смеете ничего говорить. Египет вообще пусть молчит, там [правит] человек, который убил демократию в своей стране", - заключил Эрдоган.

Это не первый раз, когда турецкий президент угрожает ЕС открыть западные границы Турции для сирийских беженцев. С подобным заявлением Эрдоган уже выступал 5 сентября. Только тогда он призывал европейские страны поддержать его инициативу создания так называемой зоны безопасности.

"У нас нашли приют 4 млн беженцев. До какого-то момента мы тянем этот груз, но извините, мы не можем это делать бесконечно. Если зона безопасности не будет создана и если мы не получим обещанную помощь Запада, нам придется открыть свои двери. Пусть посмотрят тогда сами, каково это", - сказал он, отметив, что Турция продолжит принимать сирийских беженцев, однако "есть опасность новой волны".

Тогда же он обратил внимание на турецкую идею создания зоны, в которой беженцы могли бы благополучно проживать.

"У нас есть прекрасное предложение: давайте вместе создадим такую зону для них, построим им дома, вокруг сделаем сады, чтобы они там могли жить по-человечески, в безопасности. Не рыбу им дадим, а удочки. И им будет хорошо, и Турции полегчает", - уверен Эрдоган.

Но его никто не поддержал, и тогда турецкий президент решил действовать самостоятельно. 9 октября он объявил о начале операции "Источник мира", которая проходит в зоне размещения курдов. Эта операция направлена против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России), которая запрещена в России.

Как отметил Эрдоган, у "Источника мира" три цели.

Во-первых, турецкие власти собираются таким образом обезопасить южную границу от террористов. Во-вторых, они уверены, что операция поможет защитить территориальную целостность Сирии. В-третьих, она обеспечит возвращение сирийцев, которых Турция "не может бесконечно содержать".

Действия Турции вызвали критику со стороны некоторых соседних стран, а также Евросоюза и США, которые ранее хотели участвовать в создании безопасной зоны, но вскоре отказались от этой идеи.

Так, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее назвал военную операцию Турции "плохой идеей". "Сегодня утром Турция, являющаяся членом НАТО, вторглась в Сирию. США не одобряют эту атаку и дали понять Турции, что эта операция - плохая идея", - говорится в тексте заявления пресс-службы главы государства, распространенного 9 октября.

Вместе с тем эстонские власти призывают Эрдогана прекратить "Источник мира", из-за которого пострадал 181 объект курдских формирований, а также погибли восемь мирных жителей и 20 ранены, передает РИА "Новости".

"Мы обеспокоены в связи с военной операцией в северо-восточной Сирии, которая еще больше усугубит ситуацию со стабильностью в регионе. Мы призываем Турцию прекратить одностороннюю военную акцию и избегать гражданских жертв и дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации", - заявил глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу, добавив, что сирийский конфликт необходимо решить на международном уровне.

Ангелина Мильченко