Показано уникальное судно "Canopy" для транспортировки ракеты-носителя "Arian-6"

Появились кадры с графикой уникального океанского грузового судна, которое призвано транспортировать перспективную европейскую ракету-носитель Arian-6. Речь идёт о судне, которое получило название "Canopy". Оно принадлежит компании "Alizs".

Источник изображения: topwar.ru

Название выглядит крайне оригинальным. Отсылает оно к древнеегипетским ритуальным сосудам, в которых в особом составе хранились органы, извлекаемые из усопших в процессе мумификации тел. В русском языке используется слово "канопы", которое происходит от соответствующего древнегреческого термина. Обычно на канопы древние египтяне наносили изображения человека, которому эти органы принадлежат.

Судно "Canopy" имеет длину 121 м, ширину - 23 м. Особое внимание на себя обращают его силовые установки. Это 4 двигателя. По последним данным, они работают на нескольких видах топлива. Это может быть как дизельное топливо, так и сжиженный природный газ (СПГ). Мощность составляет 2300 кВт.

Уникальность судна ещё и в том, что дополнительно "Canopy" оснащается 4 своеобразными парусами на жёсткой основе с обтекаемой каплевидной (изменяющейся) формой. При этом частично элементами таких парусов являются солнечные батареи. Эта конструкция имеет весьма внушительную площадь – около 375 кв. м, позволяя экономить до 30 процентов топлива во время движения и дополнительно вырабатывать электроэнергию.

Крейсерская скорость при транспортировке элементов конструкции составляет 16 узлов.

Первый запуск европейской ракеты-носителя "Ариан-6" с космодрома Куру во Французской Гвиане намечен на 2020 год. На Куру и будет доставлена ракета. Проект реализуется Европейским космическим агентством (ESA) и общая стоимость реализации составляет 4 млрд евро.

Несколько дней назад ESA показала кадры со стартовой площадки в той самой Французской Гвиане, где идёт подготовка к будущему старту. Ракета-носитель должна вывести на орбиту сразу три десятка спутников OneWeb.