Финляндия прекращает экспорт оружия в Турцию

Финляндия в резких выражениях осуждает "нападение" Турции на Сирию. По сообщению финского премьер-министра Антти Ринне (СДП), Госсовет не будет выдавать новых лицензий на экспорт оружия в эту страну, пишет yle.fi.

По словам главы правительства, "действия Турции осложняют и без того острый кризис в регионе".

"Мы крайне озабочены последствиями действий Турции для гуманитарной ситуации в Сирии. Военные действия могут привести к появлению новых беженцев, стремящихся покинуть регион. Нам важно подготовиться к этому также на уровне ЕС", - заявил Ринне.

Также министр иностранных дел Пекка Хаависто ("Зеленые") выразил обеспокоенность ситуацией с гражданским населением в районе военных действий и предупредил, что операция может привести к появлению новых беженцев, стремящихся попасть в Европу. По мнению главы МИД, ЕС должен оказать давление на Турцию вместе с США.