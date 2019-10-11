Войти
11.10.2019
Вестник Мордовии

60 снайперов из спецподразделений России выясняли, кто лучший стрелок

95
0
0

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В районе села Богословка Пензенской области 60 снайперов из 17 команд спецподразделений силовых ведомств из разных регионов России боролись за звание сильнейших.

Соревнования длились в течение двух дней на тренировочном полигоне.

Непосредственно на огневом рубеже участники узнавали порядок выполнения упражнений. Это добавило дополнительную интригу стрелковому турниру.

Судьи оценивали способность снайперов и остальных участников команд действовать в незнакомой, быстро меняющейся обстановке, мыслить нестандартно, что позволяет переиграть противника и выполнить задачу.

"Малейшая неуверенность, просчет стрелка мог моментально отбросить команду в конец турнирной таблицы, а в реальной боевой ситуации - стоить жизни бойцам или гражданским лицам", - отметили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мордовии.

Все участники турнира продемонстрировали высокий уровень боевого мастерства. Наиболее подготовленным, по сумме очков за все задания, оказался снайпер команды СОБР Управления Росгвардии по Пензенской области. Он поразил все цели за максимально короткое время.

По итогам турнира 1-е и 3-е места завоевали команды пензенского СОБР, второе место заняли представители ОМОН Управления Росгвардии по Республике Мордовия.

Подводя итоги соревнований, организаторы турнира отметили, что цель состязаний - не только выявить лучших стрелков, но и сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь ради спасения других.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Похожие новости
01.03.2019
Росгвардия совершенствует парк авиатехники
22.02.2018
Госдума приняла закон о наделении Росгвардии правом охранять глав субъектов
26.04.2017
Росгвардия разрабатывает универсальный прибор для выявления отравляющих веществ
07.10.2016
Замминистра дал оценку организации реформы МВД
05.10.2016
Медслужбу Росгвардии полностью обеспечат спецтехникой к 2020 году
01.07.2016
Путин назначил Борукаева и Ерыгина заместителями директора Росгвардии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.10 01:50
  • 1
В российские войска поступили комплексы управления "Фаворит"
  • 10.10 23:12
  • 4
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 10.10 22:42
  • 14
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 10.10 22:24
  • 1
Готовятся российско-индийские контракты на истребители на 2,5 миллиарда долларов
  • 10.10 22:15
  • 1
Россия поставит Абхазии современные виды вооружения - соглашение
  • 10.10 21:21
  • 1
The National Interest (США): лучшие (и самые опасные) танки из России
  • 10.10 19:46
  • 6
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 10.10 18:31
  • 3
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья
  • 10.10 17:19
  • 5
В небе "Альбатросы": О летающих лодках СССР Минобороны вспомнило через 33 года
  • 10.10 16:57
  • 1
Испытания скафандра "Сокол-М" перенесли из-за его доработки
  • 10.10 16:52
  • 3
Sina (Китай): J-16 появился на параде в честь дня основания КНР. Чжан Чжаочжун: его авионика на целое поколение лучше, чем у Су-30
  • 10.10 16:29
  • 2
Шойгу рассказал об ожидаемом количестве нового вооружения в России
  • 10.10 16:26
  • 8
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 10.10 15:58
  • 2
National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару
  • 10.10 15:50
  • 6
Производство самолетов Су-34 в Новосибирске может прекратиться