60 снайперов из спецподразделений России выясняли, кто лучший стрелок

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В районе села Богословка Пензенской области 60 снайперов из 17 команд спецподразделений силовых ведомств из разных регионов России боролись за звание сильнейших.

Соревнования длились в течение двух дней на тренировочном полигоне.

Непосредственно на огневом рубеже участники узнавали порядок выполнения упражнений. Это добавило дополнительную интригу стрелковому турниру.

Судьи оценивали способность снайперов и остальных участников команд действовать в незнакомой, быстро меняющейся обстановке, мыслить нестандартно, что позволяет переиграть противника и выполнить задачу.

"Малейшая неуверенность, просчет стрелка мог моментально отбросить команду в конец турнирной таблицы, а в реальной боевой ситуации - стоить жизни бойцам или гражданским лицам", - отметили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мордовии.

Все участники турнира продемонстрировали высокий уровень боевого мастерства. Наиболее подготовленным, по сумме очков за все задания, оказался снайпер команды СОБР Управления Росгвардии по Пензенской области. Он поразил все цели за максимально короткое время.

По итогам турнира 1-е и 3-е места завоевали команды пензенского СОБР, второе место заняли представители ОМОН Управления Росгвардии по Республике Мордовия.

Подводя итоги соревнований, организаторы турнира отметили, что цель состязаний - не только выявить лучших стрелков, но и сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь ради спасения других.