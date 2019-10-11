Опыт ничему не учит: Турция вновь бросила в бой устаревшие танки

В начавшейся военной операции в Сирии турецкая армия задействовала основные боевые танки Leopard 2A4 и М60А3. Эта техника и ранее неоднократно привлекалась для боевых операций на территории соседнего государства и, как правило, неудачно.

ЕћanlД±rfa 20. ZД±rhlД± Tugay KomutanlД±ДџД±'ndan hareket eden 10 TIR Гјzerindeki zД±rhlД± araГ§lar ile iГ§i asker dolu 8 otobГјs Suriye sД±nД±rД±ndaki AkГ§akale ilГ§esine sevk edildi. pic.twitter.com/IEDQBaVgWK — Kirpi ve Kobra (@kirpivekobra) October 5, 2019

Например, "Леопарды" германского производства несли достаточно ощутимые потери от применения противотанковых управляемых ракет. Известно много случаев, когда боевые машины получали фатальные повреждения, заканчивавшиеся взрывом и полным уничтожением.

Не лучше обстоит дело и с американскими M60: даже в модернизированной версии с усиленным бронированием они оказались неспособны противостоять современным противотанковым средствам. Однако, судя по фото и видеоматериалам, сейчас в бой брошены ранние модификации, такие как М60А3, вообще без дополнительной защиты и очень уязвимые даже для старых реактивных гранат РПГ.

Ранее турецкие военные демонстрировали модификации Leopard 2A4, оборудованные так называемой реактивной броней. "Шестидесятые" также были оборудованы соответствующим образом, плюс для них испытали комплексы, которые могут сбивать подлетающие противотанковые средства. Но ничего из этого не успело попасть в войска. Поэтому танки идут в бой без новейших средств защиты, уязвимые, как и раньше.

Алексей Брусилов