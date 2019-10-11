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11.10.2019
ЦАМТО

BAE Systems поставила ВВС Великобритании последний истребитель "Тайфун"

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ЦАМТО, 10 октября. Компания BAE Systems объявила о состоявшейся на предприятии в Уортоне церемонии передачи командованию ВВС Великобритании последнего многоцелевого истребителя "Тайфун" FGR4.

Поставка последнего самолета "Транш-3" завершает выполнение контракта на поставку истребителей ВВС Великобритании, которые применяют их для защиты национального воздушного пространства и в операциях за рубежом. В общей сложности с 2003 года BAE Systems поставила британскому заказчику 160 истребителей.

На текущий момент консорциумом Eurofighter получены заказы на поставку в общей сложности 623 истребителей "Тайфун", из которых по состоянию на 31 августа заказчикам были поставлены 565 самолетов.

Как сообщал ЦАМТО, приняв на себя обязательства заказать в общей сложности 232 самолета "Тайфун", ВВС Великобритании являются самым крупным покупателем этих самолетов. В двух первых траншах Великобритания разместила заказы на закупку 144 истребителей (55 ед. – "Транш-1" и 89 ед. – "Транш-2") и должна была приобрести 88 ед. в рамках "Транша-3". При этом в счет британской доли заказа была зачтена часть самолетов, поставляемых Саудовской Аравии, что позволило Великобритании сократить закупку на третьем этапе до 16 ед.

В настоящее время в боевом состава ВВС имеется 8 подразделений истребителей "Тайфун": 1-я эскадрилья (истребительная), 2-я (поддержки СВ), 6-я и 9-я (бомбардировочные) размещены на базе Лоссимут в Шотландии, 3-я (истребительная) 11-я (истребительная) и 12-я (бомбардировочная) эскадрильи размещены на базе Конингсби в Англии. Отдельное подразделение размещено на Фолклендских островах.

Как отметили в компании BAE Systems, "Тайфун" был спроектирован для непрерывного развития и его возможности продолжают усовершенствоваться за счет инвестиций в разработку РЛС, средств связи, систем управления данными и вооружение.

В настоящее время производственный комплекс компании в Уортоне (Ланкашир) готовится к началу сборки самолетов "Тайфун" для Военно-воздушных сил Катара, первый из которых должен быть поставлен в 2022 году. Саудовская Аравия в марте подписала меморандум о намерении приобрести 48 дополнительных самолетов, но детали этого проекта пока неизвестны.

Как заявила компания, сборка самолетов для ВВС Катара и интерес к истребителю со стороны ряда других потенциальных заказчиков говорит о том, что он переходит на следующую стадию технологического развития, которая гарантирует его будущее на десятилетия вперед.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Катар
Саудовская Аравия
Продукция
EF-2000
Компании
BAE Systems
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