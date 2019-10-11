Heidar-1: иранские боевые "жуки"
Робототехника всё больше проникает в ряды иранской армии. Вчера, 9 октября, портал c4isrnet.com сообщил о том, что сухопутные войска Исламской Республики Иран (NEZAJA) показали новую беспилотную платформу Heidar-1.
Шестиколёсная машина на дистанционном управлении позиционируется как универсальное транспортное средство. В частности, Heidar-1 демонстрировался как беспилотный "камикадзе", способный незаметно подбираться к вражеским танкам и взрываться под ними, а также как носитель стрелкового оружия.
Heidar-1 в "стрелковой" модификации
Источник изображения: twitter.com/Iran_Military
В NEZAJA указывают, что на текущем этапе разработке Heidar-1 управляется оператором. В ближайшей перспективе эти машины смогут действовать автономно, а также в связке с летающими дронами.
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