Heidar-1: иранские боевые "жуки"

Робототехника всё больше проникает в ряды иранской армии. Вчера, 9 октября, портал c4isrnet.com сообщил о том, что сухопутные войска Исламской Республики Иран (NEZAJA) показали новую беспилотную платформу Heidar-1.

Шестиколёсная машина на дистанционном управлении позиционируется как универсальное транспортное средство. В частности, Heidar-1 демонстрировался как беспилотный "камикадзе", способный незаметно подбираться к вражеским танкам и взрываться под ними, а также как носитель стрелкового оружия.

Heidar-1 в "стрелковой" модификации Источник изображения: twitter.com/Iran_Military

В NEZAJA указывают, что на текущем этапе разработке Heidar-1 управляется оператором. В ближайшей перспективе эти машины смогут действовать автономно, а также в связке с летающими дронами.