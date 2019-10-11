Политика (Сербия): Калининград в "холодной войне"

Похоже, что в последнее время "дух холодной войны" снова вырвался на свободу, пишет автор. Некоторые члены западного военного альянса упорно провоцируют Россию, а Калининград кому-то кажется отличной целью для нападения. Вопрос только в том, каким будет ответ России в этом случае.

Некоторые члены западного военного альянса упорно провоцируют Россию, и это может плохо кончится для обеих сторон, как о том несколько дней назад написал Джек Мэтлок, высокопоставленный советник Белого дома при Рональде Рейгане и бывший посол США в Москве. Кремль особенно беспокоит постоянная концентрация войск НАТО близ западных границ России, а также постоянные заявления некоторых американских военных чинов о том, что силы альянса на севере Европы способны очень быстро вывести из строя ракетные системы противника, дислоцированные в одном российском регионе, ставшем стратегически ключевым военным оплотом России, - Калининграде.

Речь идет о небольшом, признанном на международном уровне анклаве, который находится между Польшей и Литвой, площадью 224,7 квадратных километра с населением около 470 тысяч человек.

"Если мы пойдем туда, чтобы уничтожить, к примеру, Калининградскую интегрированную систему ПВО, пусть не будет никаких сомнений, что у нас есть план для ее атаки. Мы все время продумываем эти планы, и, если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить", - заявил Джефф Харриган, командующий Военно-воздушными силами (ВВС) США в Европе. Речь идет об уничтожении размещенных там российских ракетных комплексов С-300 и С-400.

Насколько американцы действительно способны навредить россиянам - это вопрос для военных специалистов. Кстати, многие из них говорят совсем о другом. Если бы россияне начали военное наступление на севере Европы, то успешно завершили бы его максимум за три дня.

Обеспокоенность должен вызывать тот факт, что заявление Харригана, как и некоторые похожие на это заявления в прошлом, было сделано в форме прямой угрозы, а не просто констатации. Риторикой оно очень напоминает времена холодной войны, и ясно свидетельствует о возможности новых разногласий между Западом и Востоком в будущем. А ведь в те времена мир балансировал на грани крупномасштабного конфликта. Именно в тот период сформировался НАТО (1949) и Варшавский договор (1955).

Кажется, кому-то так и не удалось извлечь правильный урок из прошлого. Разумеется, тактика несколько изменилась и, помимо прямых угроз от США, включает теперь попытки некоторых стран Северной Европы обвинить Россию в страданиях и потерях, которые они понесли во Второй мировой войне. И тем не менее все сводится к повторению тезиса о том, что евразийскому гиганту можно нанести военное поражение.

В том же духе действует и Швеция, которая приняла решение снова, по прошествии 15 лет, вернуться на крупнейшую в мире подземную военно-морскую базу на острове Муске, что в 70 километрах к югу от Стокгольма. Возвращение туда военных, как передавали местные СМИ, сопровождалось целым карнавалом с флагами, музыкой и пламенными речами.

"Наша цель - получить возможность скрыться внутри материка, где намного безопаснее", - заявил один из шведских военачальников, отметив, что подобная база "уравнивает тактические возможности". Также он без всяких колебаний заявил, что возможного удара ожидает исключительно от России.

Нет сомнений в том, что Калининград кому-то кажется отличной целью для нападения. Относительная удаленность от остальной России создает впечатление, что ответ Москвы будет запоздалым. Но вопрос в том, каким был бы этот ответ: Москва только защитила бы пострадавший город или также нанесла бы удар по нескольким объектам в странах-членах НАТО (прежде всего, по соседству с Калининградом, то есть в Польше и Литве)?

Кому выгодно, чтобы "дух холодной войны" снова вырвался на свободу? Опыт показывает, что ни одна из противостоящих сторон не избегает действий, которые могут к этому привести. Меняется только форма. Стремительное расширение НАТО на восток Европы не могло остаться без российского ответа. После решения Москвы вернуть себе Крым и обеспечить определенную автономность русским на Донбассе на Украине противостояние как будто перешло в новую, более щекотливую плоскость.

Слободан Самарджия (Слободан Самарџија)